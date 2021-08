Tvrtke i karijere: Nove promjene u Fortenovinim tvrtkama, mladi menadžer u Upravnom odboru JGL-a, zadruga u stečaju zbog 3,5 milijuna kuna

Fabris Peruško novi je predsjednik NO-a BELJA PLUS umjesto Miodraga Borojevića, a novi član NO-a je Hido Lajtman. James Pearson i Siegfried Alfons Ganshorn novi su članovi NO-a BELJA PLUS, ali i KONZUMA PLUS umjesto Vladimira Bošnjaka.

Sotirios Yannopoulos novi je predsjednik NO-a ZVIJEZDE PLUS. James Pearson njegov je zamjenik umjesto Vladimira Bošnjaka. U NO su ušli Hido Lajtman i Martina Matešić, a izašao je Ivan Babić.

Andrej Dean novi je predsjednik NO-a PIK-a VINKOVCI PLUS i VUPIKA PLUS umjesto Miodraga Borojevića. Dosadašnji član NO-a PIK-a VINKOVCI PLUS Hrvoje Bošnjak imenovan je zamjenikom predsjednika NO-a u koji su ušle Vanja Vukelić i Vlasta Babić Kolar, koja je imenovana zamjenicom predsjednika NO-a VUPIKA PLUS, u kojem su novi članovi NO-a Vanja Vukelić i Zoran Dautović, a opozvana je Gordana Fabris.

Andrej Dean novi je predsjednik NO-a VINKE PLUS. Vlasta Kolar Babić njegova je zamjenica umjesto opozvanoga Marija Vrgoča, a u NO je ušla i Marta Katona umjesto Dragana Mrkajića.

Dino Ćoza Saršon novi je zamjenik predsjednika Upravnog odbora JGL-a umjesto Zdravka Saršona. Rođen je 9. listopada 1988. Diplomirao je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Uprave tvrtke ADRIALAB, a u JGL-u uspješno rukovodio intragrupnim transferom tehnologija uz tehnološko-infrastrukturna ulaganja u proizvodne kapacitete povezanih poduzeća. Sad je imenovan i članom NO-a ADRIALABA.

Zaključen je skraćeni stečajni postupak za zadrugu TERRA CONCORDIA iz Zagreba, koji je pokrenut zbog blokade računa teške 3,5 milijuna kuna od listopada 2020. Zadruga je otišla u stečaj s poreznim dugom od 1,5 milijuna kuna.

Dosadašnji član NO-a TROGIR HOLDINGA Denis Vukman novi je zamjenik predsjednika NO-a, u koji je ušla Ljiljana Geić umjesto Damira Kere.

Miodrag Šarac novi je član Uprave FILTOMA iz Viškova.

JADRANSKA ULAGANJA preuzela su vlasništvo tvrtke ADRIADIESEL − USLUGE, SERVISI I REZERVNI DIJELOVI od ADRIA DIESELA. Time je Nenad Končar postao jedini vlasnik.

Direktor VATROZAŠTITE SEVER Tomislav Kelemen preuzeo je vlasništvo od osnivača Darija Severa.

Martina Strukić Šarić nije više partnerica u odvjetničkom društvu MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC.

Osnivač tvrtke EUROCOMM MEDIA Marko Šteko prepustio je direktorsku poziciju Dominiku Šteki i preuzeo prokuru.

Zatvoren je skraćeni stečajni postupak za VALI MODU iz Sesveta (Zagreb) Mirele Hyko koji je otvoren zbog blokade računa od oko 80 tisuća kuna.

Vedrana Jelušić Kašić izašla je iz vlasničke strukture u tvrtki PRAEVISIO, koja sad ima 41 partnera, a u većinskom je vlasništvu DELOITTEA.

Suvlasnik DUMIJA iz Dugopolja Renato Jamić novi je predsjednik Uprave, a druga suvlasnica Mirjana Žitko prestala je biti prokuristica. Branimir Vulić ostao je na poziciji člana Uprave.