Tvrtke i karijere: Promjene u Fortenovinim tvrtkama, smjena na čelu Pfizera Croatia, Rusi opet preuzeli Đuro Đaković TEP…

Došlo je do promjena u nadzoru nekoliko FORTENOVINIH tvrtki. Miodrag Borojević više nije zamjenik predsjednika NO-a PIK VRBOVCA PLUS I TISKA PLUS. U Vrbovcu je novi predsjednik NO-a Sotirios Yannopoulos, a za njegovu zamjenicu imenovana je Tina Mikša Brusić. Iz NO-a je opozvan Vladimir Bošnjak, a nova članica NO-a je Gordana Fabris. Izvršni direktor FORTENOVA GRUPE Siegfried Alfons Ganshorn novi je predsjednik NO-a TISKA PLUS, njegova zamjenica je Tina Mikša Brusić, a u NO je ušla Gordana Fabris. Vanja Vukelić nova je članica NO-a MSTART PLUSA.

Ruski NORDENERGOGRUPP ponovo je preuzeo vlasništvo tvrtke ĐURO ĐAKOVIĆ TEP, koji je i ranije bio u vlasništvu te grupacije, odnosno njezine tvrtke ENERGOMASHINOSTROITELNY ALLIANCE. No, zbog embarga prema ruskim tvrtkama, vlasnik ĐĐ TEP-a 100-postotno vlasništvo 2018. privremeno je predao HALCYON ATLAS-u registriranom na Britanskim Djevičanskim Otocima.

Generalna direktorica PFIZERA za Nizozemsku Wiebke Rieb nova je direktorica PFIZERA CROATIA umjesto Roberta Rega Vieire Da Roche.

Dragan Čemerin imenovan je za privremenog stečajnog upravitelja varaždinskog TA-MONTA, jer se Porezna uprava usprotivila skraćenom postupku. Tvrtku je početkom prošle godine vlasnički i upravljački od Borisa Hercega preuzeo Ümüd Isci (prijavljen na njemačkoj adresi), a sedam mjeseci kasnije račun je ostao u blokadi. Herceg je 2019. osnovao tvrtku AUTOFLEX, koja je kao i TA-MONT registrirana za elektroinstalacijske radove. TA-MONT je, prema posljednjem javno dostupnom podatku, 2019. imao 26 zaposlenih, a AUTOFLEX ih je godinu kasnije imao 19.

Otvoren je stečajni postupak za MAXIMA USLUGE iz Zagreba u vlasništvu Sanjina Uremovića, koji je i upravljao tvrtkom do imenovanja stečajne upraviteljice Đurđe Bićanić. Račun je prošle godine bio u više navrata blokiran, a u trajnoj blokadi je od veljače ove godine.

Ivan Štimac nije više prokurist BDO CROATIJE i BDO SAVJETOVANJA.

Dino Ćoza Saršon novi je član NO-a riječkog ADRIALABA u vlasništvu JGL-a.

Josipa Kovačević preuzela je vlasnički udjel u ljekarničkoj tvrtki LIJEK iz Vrginmosta (Gvozd) od Branke Marušić. Drugi suvlasnik su ljekarne VAŠE ZDRAVLJE, koje su u vlasništvu GHETALDUS OPTIKE i OKTAL PHARME.

Matej Bungić pridružio se na direktorskoj poziciji u TEMPORIUM GRADNJI iz Zagreba suvlasnicima Mireli Hruškar i Robertu Hruškaru.

Otvoren je predstečajni postupak za splitski AEDILIS Ivice Rogošića. Tvrtka predlaže da razlučnom vjerovniku, SBERBANKU, vrati 11,4 milijuna kuna nakon godine počeka u narednih devet godina. Ostalim vjerovnicima predloženo je da otpišu 30 posto od 8,9 milijuna kuna potraživanja, a ostatak bi im bio isplaćen kroz pet godina.

Josip Medved novi je predsjednik NO-a komunalne tvrtke DVORAC iz Valpova umjesto Ivana Vrbanića, a njegova zamjenica je Jelena Piegel Vidaković umjesto Marka Barišića. U NO su ušli Dragana Kiš i Mario Fišer umjesto Zlatka Lackovića i Ivana Zadravca.

Margaret Stulić ušla je u vlasničku strukturu tvrtke MARGARET iz Malinske, koja upravlja obiteljskim hotelom Villa Margaret u Poratu..

Vlasnica i direktorica turističke agencije GUIDINA DESTINATION MANAGEMENT iz Brtonigle Maruška Schwengersbauer opozvala je prokuru Ivani Firić i dodijelila je Guidu Schwengersbaueru.

Općina Čepin izašla je iz vlasničke strukture tvrtke ŠPORTSKI OBJEKTI iz Osijeka.

Petar Ciganović i Amera Ciganović najprije su imenovani direktorima u PROVIDENSU iz Zagreba, a sad su ušli u vlasničku strukturu i pridružili se osnivačima – direktoru Draganu Ciganoviću i prokuristici Biserki Ciganović.