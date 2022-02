Tvrtke koje su imale dodatne izdatke zbog Brexita mogu zatražiti nadoknadu sredstava

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je u petak poziv svima kojima je izlazak Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske uniji uzrokovalo dodatne troškove poslovanja.

Nakon što je 1. veljače 2020. godine na snagu stupio Sporazum o povlačenju sklopljen između EU-a i UK, do kraja te godine trajalo je prijelazno razdoblje u kojem se moglo poslovati kao da do Brexita nije ni došlo. No, od 1. siječnja 2021. jedinstveno tržište koje je podrazumijevalo slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i osoba se ugasilo, čime su nastupile razne tehničke, pravne i birokratske prepreke za trgovinu, poslovanje i mobilnost. Drugim riječima, pojavili su se dodatni izravni i neizravni troškovi za poduzetnike.

Kako bi se navedeni šok za EU gospodarstvo ublažio, donesena je Uredba o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu. Stoga je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao tijelo zaduženo za kreiranje mjera za pomoć oštećenim poduzećima, raspisalo poziv da se za početak utvrde takvi troškovi te potom razvije jasan način njihove verifikacije. Iz poziva se doznaje da je osnovana i radna skupina kako bi se proces prikupljanja podataka i kreiranja potrebnih mjera što kvalitetnije proveo.

Dosad je utvrđeno da je učinak Brexita na hrvatsko gospodarstvo pretežno horizontalan, odnosno da nema sektora ili regije u Hrvatskoj koji su izlaskom Ujedinjenog Kraljevstva iz EU posebno teško oštećeni. Međutim, utvrđeno je i da postoje pojedini gospodarski subjekti koji su izloženi troškovima tog procesa, navodi se u Pozivu.

Prihvatljiva su potraživanja za troškove i izdatke nastale od 1.1.2020. do 31.12.2023. godine, a oni moraju biti:

jasni, nedvosmisleni, računovodstveno ili na drugi dokaziv način prikazani i dokumentirani

rezultat štetnog utjecaja Brexita

odnositi se na poslovanje gospodarskih subjekata koji su oštećeni Brexitom

Ukupni zbroj troškova ili izdataka koje poduzetnik prijavljuje ne smije biti manji od 5.000 kuna. Podaci se dostavljaju u Excel tablici na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. do propisanog roka. Rok za dostavu podataka je 28. veljače 2022. godine.

Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU napominju da odaziv na poziv ne znači nužno i stjecanje prava na potporu ili nadoknadu troškova.