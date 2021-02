Tvrtke s dobrim antitijelima - Najotpornije ništa ne može zaustaviti

Najotpornije na koronakrizu pokazale su se velike hrvatske tvrtke koje su vrlo brzo prilagodile poslovanje izvanrednim okolnostima uzrokovanim pandemijom koronavirusa, koja je bila iznenađenje kakvo nitko nije mogao predvidjeti. Riječ je o tvrtkama koje u upravljačkoj strukturi imaju i krizni menadžment, što je omogućilo bržu reakciju na krizu te su, unatoč sveopćem kaosu na domaćem i svjetskom tržištu, najveće hrvatske tvrtke vrlo brzo reorganizirale poslovanje, ponudile nove proizvode i usluge te sačuvale tržišne pozicije, a mnoge od njih poput Hrvatske pošte, HEP-a, Francka i drugih nastavile su i ulagati u započete ili čak nove projekte. Postojeće poslovne strategije obogatile su novim kreativnim idejama tražeći nove mogućnosti u ograničenom prostoru za djelovanje.

Važno procjepljivanje

Mnogo je toga u vrlo kratkom vremenu trebalo mijenjati, od ubrzane digitalizacije, fizičke ne/prisustnosti u uredu, uvođenja higijenskog standarda do novog pristupa kupcima. Iako neke od najotpornijih hrvatskih tvrtki posluju u različitim sektorima, sve su one bile pred istim izazovom – kako krizu pretvoriti u novu priliku. Uza sve to nisu zaboravile i na odgovornost prema zajednici u kojoj posluju.

– Tijekom cijele prošle godine uspjeli smo zadržati visoku razinu usluge po kojoj smo prepoznatljivi na tržištu čak i u izvanrednim okolnostima, kao i sigurnost svih ljudi koji se kreću u našim pogonima. Bez obzira na specifičnu kriznu situaciju u kojoj se nalazi cijeli svijet, gradilišta su i dalje otvorena i postoji potražnja za našim proizvodima i uslugama, iako je ona pod njezinim utjecajem ponešto smanjena – kaže Velimir Vilović, direktor Cemexa Hrvatska.

Dodaje da su u suradnji s kupcima i partnerima tijekom cijele prošle godine ulagali dodatne napore da njihove aktivnosti ne stanu, jer bi to značilo i dodatno usporavanje gospodarstva. Istu praksu nastavit će i u ovoj godini, a s većom procijepljenosti populacije nadaju se i stabilizaciji svih ekonomskih aktivnosti.

– Kad govorimo o zajednicama, osim što je zadržavanje proizvodnje važno za naše zaposlenike, Cemex ima dugačak lanac dobavljača koji osigurava prihode čitavom nizu tvrtki. Poslujemo u dinamičnim vremenima u kojima se zajednice u kojima djelujemo suočavaju s brojnim izazovima kao izravnim i neizravnim posljedicama pandemije, a u dijelu kontinentalne Hrvatske i potresa, pri čemu i dalje nastojimo prepoznati goruće potrebe i podržati kvalitetne projekte u zajednici koja nas okružuje. S druge strane, fokusirani smo na usluživanje potreba naših kupaca na najbolji mogući način, pritom stalno optimizirajući naše poslovne procese i troškove – što je jamstvo dugoročne održivosti našeg poslovanja – napominje Vilović.

Prema riječima Ivana Artukovića, direktora Francka, pandemija koronavirusa toj je tvrtki nametnula nova pravila zahtijevajući brzu prilagodbu i redefiniranje ključnih procesa, kao i modela upravljanja organizacijom.



Pljesak ljudima

Artuković ističe sve zaposlenike Francka, koji su u karanteni i nakon potresa odradili nevjerojatan posao, kao i Franckove dugogodišnje partnere s kojima su dodatno učvrstili suradnju. No otpornost na krizu povećali su i novi proizvodi tvrtke.

– Lansirali smo Franck webshop, koji nastavljamo unaprjeđivati s obzirom na dvoznamenkasti globalni rast e-commerce kanala. Rad od kuće potaknuo je rast single-serve espressa gdje, uz postojeće aparate s kapsulama, predstavljamo i sustav Easy serving espresso s tzv. pods, jastučićima svježe mljevene kave naših espresso uspješnica u filtar omotu i zaštićenoj atmosferi koji su ekološki prihvatljivija opcija – objašnjava Artuković. Riječ je o aparatu čija tehnologija pojednostavnjuje pripremu i osigurava jednaku kvalitetu napitka kao iz kafića, a predstavljen je u suradnji s dugogodišnjim talijanskim partnerom. Franck je spremno odgovorio i rastu on-the-go konzumacije vlastitom mrežom samoposlužnih aparata uključujući i inovativni koncept Franck Snogoo s aparatima opremljenim digitalnom tehnologijom za bezgotovinsko plaćanje.

– Trenutačno pokrivamo više od 2200 lokacija te nastavljamo aktivno jačati i taj kanal. Integriranjem načela održivosti u poslovnu strategiju osiguravamo dobre temelje za stvaranje novih vrijednosti i za zajednicu i za svoje poslovanje – napominje Artuković, ističući da je Franck od izbijanja pandemije u kontinuitetu osiguravao donacije svojih proizvoda građanima u potrebi, hitnim službama i bolnicama koje imaju ključnu ulogu u brizi za cijelo društvo kako u Hrvatskoj tako i u regiji.

Sve promjene koje je Hrvatska pošta uvela potkraj prvoga kvartala 2020. i dalje su ključne za njezino poslovanje u novom normalnom. U njoj ističu da je situacija koju je izazvala pandemija bila potvrda da su na dobrom putu, kao i to da su prethodne i aktualne investicije nužne želi li tvrtka ostati konkurentna i zadovoljiti potrebe korisnika. Investicije nisu zaustavljene, što se naposljetku pokazalo kao ispravna odluka, posebno jer je zbog velikog zaokreta u načinu kupnje i eksploziji e-trgovine paketno poslovanje zabilježilo velik rast. Hrvatska pošta nije prekinula poslovanje nijedan dan za vrijeme aktualne krize, a prošlu je godinu završila s pozitivnim rezultatom i stabilnom financijskom slikom.

Pozitivni učinak

Utjecaj Hrvatske pošte na domaće gospodarstvo veći je od 500 milijuna kuna na godinu te je to jedan od razloga zbog čega nije zaustavljen nijedan prethodno najavljeni projekt. Ta tvrtka u ovoj godini priprema velike novosti, od paketomata koji će promijeniti način na koji se šalju i preuzimaju paketi, do korisničkog portala koji će korisnicima dati kontrolu nad poštanskim uslugama i promijeniti način na koji upravljaju svojim pošiljkama.

Koronakrizu spremno je dočekala i Hrvatska elektroprivreda (HEP) i to s visokom razinom operativne i financijske stabilnosti poslovnog sustava. S obzirom na to da je HEP grupa infrastrukturni sustav od strateške važnosti za Hrvatsku i jedan od najvećih gospodarskih subjekata od kojega uvelike ovisi poslovanje velikog broja tvrtki na domaćem tržištu, uloženi su maksimalni napori u osiguravanje nesmetanog poslovanja. U HEP-u ističu da je unatoč izrazito nepovoljnim okolnostima, ponajprije padu potrošnje električne energije kod poslovnih korisnika te ispodprosječnim hidrološkim okolnostima, u 2020. zadržan udjel HEP grupe na tržištu električne energije te se očekuje potvrda dobrih financijskih rezultata za proteklu poslovnu godinu. HEP je u 2020. realizirao investicije vrijedne oko četiri milijardi kuna, čime je pružio i priliku domaćim tvrtkama angažirati se na nizu projekata te tako zadržati zaposlenost i pozitivan poslovni rezultat. Nastavkom uspješne realizacije započetih projekata kao i ukupnih investicijskih planova u idućem razdoblju HEP će i dalje imati pozitivan učinak na BDP te dati snažan doprinos u provedbi nacionalnog plana oporavka.

Najveći hrvatski maloprodajni lanac Konzum Plus već je u ožujku i travnju prošle godine, na početku pandemije koronavirusa, učinio brojna unaprjeđenja u poslovanju i prilagodbu na novonastale okolnosti kako bi kupci što manje osjetili posljedice uzrokovane novonastalom situacijom. U to je vrijeme bio prisutan znatno pojačan interes za osnovnim namirnicama poput mlijeka, soli, šećera, brašna, ulja, riže, tjestenine, svih vrsta konzerviranih proizvoda te sredstava za čišćenje i higijenu, kojih je Konzum Plus osigurao u dovoljnim količinama.



Domaći na prvome mjestu

Konzum Plus je u početku pandemije kad je bio veliki pritisak kupaca, ali i nakon prvoga lockdowna, uložio velike napore i resurse koji mu stoje na raspolaganju kako bi skladišta bila dobro opremljena, a prodavaonice diljem Hrvatske imale kvalitetnu i raznoliku ponudu po pristupačnim cijenama. Pritom je najveći naglasak stavljen na suradnju s domaćim dobavljačima, koja je strateški prioritet u poslovanju te tvrtke od početka pa tako i u vrijeme koronakrize.

Prema riječima Dražena Dumančića, pomoćnika izvršnog direktora Odnosa s javnošću i marketinga Privredne banke Zagreb, upravo je snažna digitalizacija i prilagodba poslovanja u novim okolnostima u vrijeme preferirane socijalne distanciranosti omogućila da ta banka uslugama postane još bliža klijentima.

– PBZ je predvodnik na tržištu u novim tehnologijama te kontinuirano razvija nove i inovativne proizvode i usluge za građane i poduzeća. Uloženi su i znatni napori u vlastitu preobrazbu kako bi postao u potpunosti opremljena banka za digitalne usluge. Temeljito su redizajnirani i znatno nadograđeni sadržaji i dostupnost digitalnih usluga na mobilnim i internetskim platformama. U PBZ-u se više od 96 posto transakcija obavlja elektroničkim putem. Također, PBZ je prva komercijalna banka u Hrvatskoj koja svojim klijentima omogućuje usluge Google Pay i Apple Pay i među prvima je uvela novu uslugu instant-plaćanja u kunama – nabraja Dumančić.

Briga za dobrobit

Ističe da u PBZ-u pomno prate daljnji razvoj događaja, promjene na kreditnom portfelju kao i poslovne potrebe klijenata te će sukladno tome adekvatno reagirati. Klijentima preporučuju da se i nadalje više koriste digitalnim bankarstvom. Osim toga, PBZ grupa, kao jedan od inicijatora uvođenja promjena na području društveno odgovornog poslovanja, uvijek nastoji pružiti pomoć onima kojima je najpotrebnija i sudjelovati u pozitivnim promjenama u društvu. Stoga je PBZ u javnosti prepoznat i kao jedan od vodećih donatora među hrvatskim tvrtkama, što je potvrđeno i tijekom pandemije koronakrize, ali i snažnog potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu u ožujku prošle godine kad je donirao bolnicama oko pet milijuna kuna.

Uključujući nedavnu donaciju u iznosu od 7,8 milijuna kuna za pomoć stradalima i sanaciju posljedica razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji, PBZ grupa ukupno je donirala 12,8 milijuna kuna. Stoga Dumančić uz brojne domaće i inozemne nagrade za uspješnost i kvalitetu poslovanja koje je PBZ dobio, posebno ističe 'Izvrsnost u izazovima'. Priznanje je to koje se dodjeljuju poslodavcima koji se i tijekom ovoga izazovnog razdoblja pandemije ističu brigom za dobrobit svojih zaposlenika.