U 59. godini preminuo je Stojan Tokić, suvlasnik tvrtke Tokić d.o.o.

U 59. godini preminuo je poduzetnik Stojan Tokić, suvlasnik tvrtke Tokić d.o.o. duže od mjesec dana borio se u bolnici Dubrava s koronavirusom. Prebolio je koronu, ali se u bolnici zarazio bakterijom MRSA koja je dovela do tragičnog ishoda, piše Večernji.ba., a prenosi Incex.hr.

"Dragi prijatelji, dragi partneri,

s velikom tugom u našim srcima vam javljamo da je u subotu, 5.12. preminuo naš dragi Stojan Tokić.

Stojan Tokić rođen je 23.09.1961. u mjestu Rakitno u Bosni i Hercegovini. Krenuvši iz male poslovnice od 35 kvadrata, u posljednjih je 30 godina sa svojim bratom Ilijom, stvorio danas najveći prodajni lanac autodijelova u Hrvatskoj i Sloveniji. Na tom putu je uvijek osjećao i djelovao s velikom odgovornošću za sve svoje zaposlenike, njihove obitelji i zajednicu u kojoj tvrtka djeluje. Njegov prepoznatljiv osmijeh, vedrina i dobra djela koja je činio za vrijeme svoga života ostavili su dubok i neizbrisiv trag u našim životima.

Unatoč velikim poslovnim uspjesima Stojan je ostao skroman i samozatajan čovjek kojemu su na prvom mjestu uvijek bili njegova supruga Ruža, sinovi Zdravko i Ivan te kćeri Katarina i Lucija. Njegov život bio je prožet dubokom i poniznom vjerom u Boga te vrijednostima katoličke Crkve koje je svakodnevno živio i prenosio na svoju obitelj, ali i na sve zaposlenike tvrtke Tokić.

Iako više nije s nama na ovom svijetu, naš Stojan je jučer započeo svoj život u Vječnosti. Svojim djelima pokazao nam je što uistinu znači biti velik čovjek.

Stojanu želimo vječni mir u Kraljevstvu nebeskom uz obećanje da nikada neće napustiti naša srca.

Isus reče svojim učenicima: "Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put." (Iv 14, 1-4)

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!" napisali su na Facebooku iz tvrtke Tokić.

Tokić je rođen u Rakitnu u Bosni i Hercegovini 23.9.1961. godine. S bratom Ilijom osnovao je prije 30 godina tvrtku Tokić d.o.o. krećući iz prve trgovine od 35 kvadrata do danas najvećeg prodajnog lanca s auto-dijelovima u Hrvatskoj, s više od 110 poslovnica u Hrvatskoj i Sloveniji.

U razgovoru za Lider u srpnju ove godine Stojan i Ilija opisali su strateški razvoj svoje tvrtke: "Početkom 2000.-ih godina prepoznali smo da razvoj naše branše leži u implementaciji naprednih rješenja te smo počeli ulagati u IT infrastrukturu i ljudske resurse, što je zasigurno bio jedan od ključnih koraka prema inovativnoj kompaniji kakva smo danas. 2005. smo pokrenuli franšizni model poslovanja, što se pokazalo kao idealno rješenje za dostupnost Tokić proizvoda po cijeloj Hrvatskoj, a kasnije i regiji. Danas u 52 hrvatska grada imamo franšizne partnere, čiji vlasnici imaju našu podršku u edukaciji, opremanju, infrastrukturi i poslovnom savjetovanju. Otkad smo postali član i dioničar ATR-a 2008. godine, Tokić je postao prepoznatljiv brend i modelirao poslovne procese po uzoru na zapadne partnere. Uveli smo i GOOD, BETTER, BEST razine asortimana i oko tvrtke okupili niz međunarodnih stručnjaka čije iskustvo doprinosi svakodnevnom poslovanju."

Stojan i njegov brat i partner Ilija tada su govorili i o poslovanju za vrijeme koronakrize.

"Tek sada spoznajemo važnost jedne od prvih odluka u koroni – osnivanje kriznog tima koji je na dnevnoj bazi koordinirao ljude, robu, partnere i dobavljače. Brzom reakcijom uprave i angažmanom svih radnika, koje ne možemo dovoljno nahvaliti, premostili smo lockdown bez većih poteškoća. Poslovanje je danas stabilno i s tendencijom rasta, a specijalan postkrizni tim razrađuje sve modele poslovanja do kraja godine", izjavili su iz tvrtke Tokić.d.o.o za Lider.