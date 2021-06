U četvrtak kreću prijave za sufinanciranje kupovine električnih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u četvrtak od osam sati počinje sa zaprimanjem prijava za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, priopćio je Fond u srijedu.

U Fondu kažu da je ove godine građanima i tvrtkama na raspolaganju ukupno 90 milijuna kuna, za koja će se po prvi put prijavljivati na više od 260 prodajnih mjesta vozila diljem Hrvatske. Potencijalni kupci moći će odabrati među 86 marki i ukupno 499 modela vozila - od električnih motocikala pa do tegljača. Kažu kako se očekivano najveći izbor nudi u kategoriji osobnih vozila s prijavljenih 30 marki i 255 modela.

Kupnja vozila će se kao i prijašnjih godina sufinancirati s do 40 posto opravdanih troškova, pri čemu maksimalni iznos financiranja ovisi o kategoriji i vrsti pogona.

Električna vozila L1-L7 kategorije sufinanciraju se do 20.000 kuna, plug-in hibridi M1 kategorije do 40.000, dok će se za kupnju električnih osobnih vozila moći dobiti do 70.000 kuna.

Pravnim osobama se sufinanciraju i vozila N1 kategorije te je za plug-in hibridna vozila moguće dobiti do 40.000 kuna, a za ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik i do 70.000 kuna.

S maksimalno 400.000 kuna sufinanciraju se vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim, plug-in hibridnim pogonom, pogonom na stlačeni i ukapljeni prirodni plin (SPP, UPP) ili vodik. To je ujedno i maksimalan iznos sufinanciranja koji je dostupan pravnim osobama, s obzirom da mogu kupiti više vozila raznih kategorija, ali na maksimalno dva prodajna mjesta.

Interes za kupnju sve veći

U Fondu ističu da je interes za energetski učinkovita vozila iz godine u godinu sve veći, kao i broj takvih vozila na hrvatskim cestama. Kažu kako stoga ne čudi što su se u program spremno uključili i distributeri i prodajna mjesta, koja su od Fonda dobila korisnički račun i pristup prijavnoj aplikaciji putem koje će svojim kupcima rezervirati dostupne poticaje.

Listu vozila za koja je dostupno financiranje zainteresirani kupci mogu pronaći na stranici vozimoeko.fzoeu.hr, na kojoj su navedena i prodajna mjesta za pojedine modele vozila. Kako bi rezervacija sredstava bila uspješna, prodajno osoblje će u sustav unijeti obvezne podatke kupca te učitati potrebnu dokumentaciju, nakon čega će kupcu uručiti potvrdu o rezervaciji.

Na potvrdi se nalaze uneseni podaci, redni broj prijave, kao i upute za plaćanje obveznog minimalnog predujma, koji također predstavlja novost u programu sufinanciranja. Naime, kako bi pokazali ozbiljnost u nakani kupnje vozila, kupci će morati prodajnom mjestu uplatiti sedam posto traženih sredstava Fonda, za koja račun neće moći biti izdan prije 10. lipnja. Nakon odobrenja sufinanciranja kupci više neće moći mijenjati marku ni model marke vozila, već će jedine izmjene biti moguće u opremi vozila. Pritom je kod plug-in hibrida potrebno voditi računa o eventualnom povećanju emisija CO2 pojedinog modela s promjenom paketa opreme.

Rezervacije će biti moguće dok god iznos rezerviranih sredstava u prijavnoj aplikaciji ne dosegne 90 milijuna kuna, a dostupnost sredstava će se moći pratiti u realnom vremenu na stranici vozimoeko.fzoeu.hr. Svi kojima će biti odobreno sufinanciranje imat će rok od devet mjeseci za realizaciju kupnje i dostavu zahtjeva za isplatu s potpunom dokumentacijom.

S obzirom da kao obveznik javne nabave javni sektor ne može sudjelovati u takvom modelu sufinanciranja, Fond će do kraja lipnja za njih objaviti poseban Javni poziv, vrijedan 15 milijuna kuna, a prijave će zaprimati putem postojećeg Fondovog sustava za e-prijavu.

Brojni modeli u ponudi

Unazad pet godina potencijalni kupci mogli su birati između nekoliko modela potpuno električnih vozila, a sada je ponuda znatno šira. Na stranicama Fonda u ponudi je 114 modela električnih automobila, 102 modela električnih motocikala i skutera te 43 modela dostavnih vozila.

Za električna vozila M1 i N1 kategorije (standardni automobili i dostavna vozila) može se dobiti poticaj od 70.000 kuna ili do 40 posto vrijednosti vozila te dodatni popust preko udruge Strujni krug.

Za one koje zanimaju manja gradska vozila, na raspolaganju su potpuno električni Renault Twingo koji je uz poticaje moguće kupiti već od 89.900 kuna, veći Renault Zoe od 148.900 kuna, a Peugeot e-208 od 164.000 kuna. U tom segmentu se još nude brojni modeli poput Opela Corse-e, Fiata 500e, BMW-a i3, Dacije Spring Electric, Honde e i Mini Coopera SE.

Ponuda u segmentu SUV-ova obuhvaća Mazdu MX-30, koja je s poticajima je dostupna već za 169 tisuća kuna, a u ponudi su i Opel Mokka, Hyundai Kona, Citroen e-C4 i Peugeot e-2008 koje je moguće nabaviti za manje od 181 tisuću kuna uz poticaje i popust Strujnog kruga.

Među većim SUV-ovima izdvajaju se Škoda Enyaq iV, Volkswagen ID.4, Mercedes EQA, Kia Niro i Audi Q4 e-tron. U ovom segmentu konkuriraju i kineski proizvođači Dongfeng i MG koji nude SUV-ove s cijenom manjom od 200 tisuća kuna uz poticaje.

Tesla nudi Model 3 koji je uz poticaje moguće dobiti za 260 tisuća kuna, a s takvom cijenom mu konkuriraju samo rijetki modeli poput Hyundaija IONIQ-a 5, Nissana Ariye i Kije EV6.

Osim putničkih vozila, od ove godine je značajno veća ponuda i dostavnih vozila. Tako su uz Renault Kangoo Z.E. sada u ponudi i veći Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-e, Peugeot e-Expert te Maxus eDELIVER. Električni Kangoo je uz poticaje moguće dobiti i za manje od 140 tisuća kuna, a veće kombije poput e-Jumpyja i e-Experta od 171 tisuće kuna.

Iako većina kupaca ekskluzivnijih vozila vjerojatno neće čekati poticaje da obavi kupnju, poticaji se mogu dobiti i za vrlo snažne i skupe automobile poput Porschea Taycana, Audija e-trona i Audija RS e-trona GT.