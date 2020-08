U koroni nestalo 185.000 radnih mjesta i 25.000 tvrtki

Hrvatska je na kraju srpnja imala 151.433 nezaposlena. Službeni izvori napomenut će da je prethodna dva mjeseca zabilježen pad, a u srpnju je zabilježen rast od 782 nezaposlena u odnosu na lipanj. No, situacija je znatno dramatičnija. Prije godinu dana Hrvatska je imala punih 37 tisuća nezaposlenih manje - 114.389. Srpanj smo dočekali i sa 1,512.452 zaposlena. A to je, vjerovali ili ne, 185.190 zaposlenih manje nego prije godinu dana. Jednako je frapantan podatak da je potkraj lipnja bilo 133.315 aktivnih tvrtki, što je čak 25.377 manje nego prije godinu dana. To su pravi razmjeri koronakrize koje vlast nastoji pomesti pod tepih.