U novom broju čitajte kako doći do novca za istraživanje i razvoj, javnoj nabavi i Strategiji 2030.

Novi broj Lidera za temu broja donosi stvarne primjere kako doći do novca za istraživanje i razvoj. Istraživanje i razvoj (engl. R&D) novi su sveti gral poslovnog i državničkog svijeta jer svi znaju da samo inovativni igrači postižu najvišu razinu konkurentnosti. Posljednjih pet godina u Hrvatskoj se, doduše nečujno, na tim područjima događa pravi procvat. Mnoge tvrtke, uvjerili smo se i sami, kriju svoje istraživačko-razvojne aktivnosti pod velom poslovne tajne da im netko ne bi ukrao ideju, no neke tvrtke podijelile su Nikolini Oršulić aktivnosti na kojima upravo rade kako bismo dobili barem obris onoga što se to danas u Hrvatskoj istražuje i razvija.



Lider novog doba treba graditi povjerenje, gajiti empatiju prema zaposlenicima, klijentima, partnerima, javnosti i društvu, truditi se da poslovanje bude održivo i ekonomski i ekološki te da je sve što radi podložno otvorenosti i transparentnosti, rekao je u velikom intervjuu prof. dr. sc. Velimir Srića, profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu Kati Pranić. Profesor na Katedri za informatiku Ekonomskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uskoro objavljuje novu knjigu, u kojoj se bavi ponašanjem lidera u krizi. Srića je i konzultant, ekspert je Svjetske banke i član Europske akademije znanosti i umjetnosti te poručuje da je trenutačna kriza prilika da se u Hrvatskoj naprave dubinske reforme.



O javnoj nabavi piše Željka Laslavić, koja saznaje kako je država na krivome mjestu uštedjela devet milijardi kuna. U situaciji usporenoga gospodarstva zbog pandemije država bi osmišljenom politikom javne nabave mogla poticati gospodarstvo osiguravajući mu tako likvidnost. No od siječnja do rujna ove godine provela je 2300 postupaka javne nabave, odnosno 17 posto, manje nego lani. Kad se analizira uloga države u postupcima javne nabave, može ju se promatrati kao potrošača, ali i kao investitora. Stajalište je poslovne zajednica da, kad nastupi kriza, treba nastaviti ulagati i poduzetnicima davati posla. Štoviše, kad je javna nabava u pitanju, još više u postupke uključivati domaće poduzetnike (samo pametno, kako to rade druge zemlje) i tako smanjiti ovisnost o uvozu.



Uz sve navedeno u novom broju vas očekuje i priča o konsolidaciji bankarskog tržišta, zatim tema o Strategiji 2030 koja je puko zadovoljavanje forme uz brojne floskule koje slušamo već desetljećima te malo šarenije teme u prilogu Lider Trend.