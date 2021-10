U novom broju čitajte o 100 najvećih hrvatskih neto izvoznika

S ostvarenih 27,5 milijardi kuna neto izvoza sto najvećih hrvatskih izvoznika lani se prema prihodima uspjelo zadržati na rezultatima iz 2019. (pad od samo 0,6 posto), a sve su tvrtke pale za 5,3 posto. Pojedinačno najveći hrvatski neto izvoznik, s milijardom kuna, jest Pliva, no ispred nje ipak je Grupa Končar, čije su članice lani zbrojeno imale neto izvoz od 1,1 milijarde kuna. U novom roju u temi tjedna Goran Litvan donosi najsvježiju listu 100 najvećih hrvatskih neto izvoznika.

Kad je sve stalo, nastupila je deflacija. Onda se sve otvorilo, pa je nastupila inflacija. Treći čin drame 'Borba protiv pandemije' mogao bi biti stagflacija, jedna od najprostijih riječi u ekonomskom leksikonu jer objedinjuje nekoliko najgorih trendova. Riječ je o ubojitoj kombinaciji inflacije, stagnacije, odnosno anemična gospodarskog rasta, i visoke nezaposlenosti, pojavi koja je 1970-ih presudila tada prevladavajućoj kejnezijanskoj doktrini i otvorila vrata desetljećima takozvana neoliberalnog pogleda na ekonomiju koji rješenje svega vidi u čaroliji nevidljive ruke tržišta. Hoćemo li žaliti za 2020. saznao je Vanja Figenwald.

Otkako je sjeo na čelnu funkciju Hrvatske udruge poslodavaca, Mihael Furjan, ujedno čelni čovjek Plive za Hrvatsku i JI Europu, nije se previše pojavljivao u javnosti ali je sada sjeo nasuprot Željke Laslavić u velikom intervjuu.

Aplikacija ePrijave Fonda za zaštitu okoliša i energetski učinkovitost ne radi već danima, srušilo ju je dva milijuna korisnika koji su u vrlo kratkom vremenu pokušali predati zahtjev za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća. No to nije prvi put da je pala državna aplikacija, dogodilo se to i platformi Cijepise, Popisu stanovništva 2021., Covid-potvrdama... Nije neobično da serveri povremeno padnu, ali zabrinjavajuće je što se to redovito događa s aplikacijama državnih institucija. Zašto se aplikacije ruše saznala je Kata Pranić.

Također, tu je i razgovor sa Želimirom Šikonjom,predsjednikom Hrvatske udruge naftnih inženjera i geologa, zatim životna priča Davora Šterna te poseban prilog Lider invest koji se ovoga puta bavi središnjom Hrvatskom.