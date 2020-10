U novom broju čitajte o CEO-ima nove normale i ekskluzivni intervju s najvećim preuzimačem u Hrvatskoj Michałom Kȩdziom

Možemo reći da je do 2020. godine glavna uloga čelnog čovjeka kompanije bila voditi i upravljati razvojem i realizacijom dugoročnih strategija, s ultimativnim ciljem povećanja vrijednosti tvrtke. Velika većina predsjednika uprave (CEO) do jučer je bila potpuno u ostvarenjima godišnjeg plana poslovanja, prodajnih rezultata, smanjenju troškova na kratki rok. Osnivali su se veliki timovi, sastančilo se do iznemoglosti, radile razne studije slučaja i 'brejnstormizi' i sve je to dugo trajalo, a s minimalnim učinkom u implementaciji. U temi tjedna u novom broju Lidera Željka Laslavić je otkrila što je CEO u novoj normali, ali i pet ključnih zadataka CEO-a budućnosti u upravljanju ljudima.

Michał Kȩdzia je najveći preuzimač u Hrvatskoj. Partner privatnog investicijskog fonda Enterprise Investors zadužen za regiju Adriatic dao je ekskluzivni intervju Aleksandri Brzić koja ga je prva od svih medija uspjela posjesti nasuprot sebe. Iako radi na poslovima preuzimanja za fond čija se vrijednost procjenjuje na čak dvije i pol milijarde eura, samozatajan je i odmjeren, a u intervjuu kaže da upravo pregovara o preuzimanju nekoliko trgovačkih lanaca, ali i da prate IT industriju u Hrvatskoj te da su već bacili oko na jednog velikog proizvođača.

O konkurentima na tržištu konzerviranog voća i povrća piše Ksenija Puškarić. I dok je možda prva pomisao na djelatnost ostale prerade i konzerviranje voća i povrća u Hrvatskoj ukiseljeni krastavci i džem od šljiva, a najegzotičnija asocijacija bi možda bio ajvar i to samo ako je paprika iz Sjeverne Makedonije, iza tog tržišta krije se zanimljiva priča koja uključuje mafiju koja šverca voće i povrće, što je navodno vrlo unosan biznis, egzotične orašaste plodove koji čak ne rastu u Europi, a završavaju u školama u Hong Kongu kao europske grickalice, rajčice iz Bošnjaka koje rastu u kokosovom gnijezdu, bivšeg novinara koji je smokve i rogač spojio u keks i poslao ga na put zrakoplovima dok je istodobno gradio butik hotel u Istri u kojem se služe tartufi. Svega tu ima, a detalje čitajte u tiskanom izdanju.

Od mnoštva tema izdvojit ćemo još priču o kompaniji Eurospin, talijanskom diskonteru koji je unio nemir među trgovce u Hrvatskoj, intervju s Josipom Majić izvršnom direktoricom Revuta i temu o radu od kuče koji je put u 'gaža-ekonomiju' za srednju klasu.