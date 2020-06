U novom broju čitajte o udruzi Glas poduzetnika, lobiranju, novim pravilima u proizvodnji i saznajte što kaže Tonino Picula

U novom broju Lidera tema broja je nova udruga Glas poduzetnika. Djelovanje Udruge pokazalo je da su oni koji pune državnu blagajnu napokon odlučili kreirati i društvene procese. Ta je udruga u samo dva mjeseca okupila više od dvanaest tisuća članova i organizirala prvi prosvjed poduzetnika te natjerala hrvatsku vladu na prihvaćanje predloženih mjera za pomoć poduzetnicima pogođenima koronakrizom. Upoznajte njezine glavne aktere u priči Kate Pranić.

A aktualnostima, Goran Litvan bavio se lobiranjem. Lobiranje i lobisti u Hrvatskoj do naslovnih stranica probijaju se sporadično, i to obično u negativnom kontekstu, uz citat poput aktualnog 'kad bude duvalo, ti puniš džepove' iz usta sad već bivše državne tajnice u Ministarstvu Uprave Josipe Rimac. Naravno, slučaj vjetroelektrana ne ulazi u definiciju lobiranja, riječ je o transkriptima prisluškivanih razgovora u kojima je bilo riječi o mutnim poslovima. A pravo lobiranje zapravo bi trebalo biti transparentno zagovaranje interesa, koje je u uređenim državama legalno i zakonski regulirano, a ako je bez pravnog okvira, to uvelike olakšava korupciju.

Korona kriza donijela nam je neka nova pravila, a promijenila je i proizvodnju nekih tvrtki koje su se odlučile odmaknuti od svog normalnog asortimana i pridružiti se proizvodnji jednog od najpotrebnijih sredstava u vrijeme krize, a riječ je o dezinficijensu. Labud, Ina maziva i Pliva samo su neke od tvrtki koje su u vrijeme krize doprinijele suzbijanju korona virusa proizvodnjom dezinficijensa. Priču o njima donosi Ksenija Puškarić.

Edis Felić razgovarao je sa zastupnikom u Europskom parlamentu Toninom Piculom koji kaže da nam treba glokalizacija, regionalizirano gospodarstvo kraćih opskrbnih putova. Također, Picula je prošlog tjedna imenovan je za stalnog izvjestitelja Europskog parlamenta (EP) za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za Lider govori i o mjerama Europske komisije (EK) kojima se žele ublažiti posljedice pandemije koronavirusa, ali i objašnjava u svjetlu (ili bolje reći mraku) aktualne afere Rimac kolike su mogućnosti da se na takav način lobira u EU.

Uz novi Lider stiže i poseban prilog Trend u kojemu možete pročitati sve o najboljim vinima koja će se piti ovo ljeto.