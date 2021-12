U novom broju čitajte o umjetnoj inteligenciji u hrvatskim tvrtkama

Prema posljednjem istraživanju Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju CroAI identificirano je više od 40 tvrtki različitih veličina i iz raznih djelatnosti koje se u svom poslovanju koriste umjetnom inteligencijom. To je priličan broj u odnosu na njih 20 prije godinu dana, ali jako malen u odnosu na predviđanja da će se do 2030. godine UI-jem u poslovanju koristiti 75 posto svih tvrtki. Umjetna inteligencija omogućava mnogo bolje razumijevanje poslovanja i korisnika i omogućava donošenje bržih i boljih odluka. Međutim, to ne znači da je njezino uvođenje u poslovanje jednostavno, štoviše. O umjetnoj inteligenciji u tvrtkama u temi tjedna piše Nikolina Oršulić.

Ako investitor traži jeftinu radnu snagu, Hrvatska će teško konkurirati svojim povoljnijim susjedima. No kad je kriterij neometan pristup jedinstvenom europskom tržištu, Hrvatska postaje mnogo zanimljivije odredište i redovito ulazi u uži izbor, tvrde u Ministrstvu gospodarstva. Ipak, mnoge tvrtke sele svoju proizvodnju u Srbiju. Ksenija Puškarić saznaje što bi Hrvatska morala o tome naučiti od susjedne Srbije.

Tko god je očekivao neki značajniji pomak u novom hrvatskom proračunu ostao je razoračan, ali takvih ljudi u Hrvatskoj ionako odavno nema baš puno. Inspiracija iza proračuna za sljedeću godinu ista je kao i prethodnih - buja kao da nema sutra. O financijama i proračunu u kojem nema niša novo piše Gordana Gelenčer.

U velikom intervjuu Nikolaus S. Lang stručnjka za autonomnu vožnju iz jedne od najvećih konzultantskih tvrtki na svijetu Boston Consulting Group rekao je Vanji Figenwaldu kako uvođenje taksi-robota u Zagrebu neće biti toliko tehnički problem koliko regulativni, dok je Boris Miljavac, predsjednik Uprave tvrtke Siemens Energy Hrvatska također u intervjuu rekao kako je cilj Siemensa omogućiti da sve njihove turbine do 2030. rade na vodik.

U novom broju čitajte i kako je bilo na konferenciji Žene u biznisu kao i na Liderovom skupu Klub izvoznika.