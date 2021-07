U novom broju čitajte što vodeći ekonomisti prognoziraju za 2021.

Svim mogućim potencijalnim rizicima do kraja godine unatoč i najdublje razlike u prognozama rasta BDP-a u ovoj godini među vodećim hrvatskim ekonomistima svode se na samo jedan postotni bod. Kad je riječ o kretanju inflacije, štoviše, konsenzusno su složni da neće premašiti dva posto, a jedina uočljiva razlika među njihovim prognozama odnosi se na procjenu rasta ukupnog izvoza (robe i usluga), koja varira od 15 posto do 23,8 posto. No i u vezi s tim slažu se da to ovisi o tome hoće li se turistička sezona približiti razini od 70 posto u odnosu na 2019. ili će se zbog pandemije naprasno prekinuti. U novom broju Lidera, Gordana Gelenčer donosi ekonomske prognoze za 2021.

Cijene rastu i u trgovini ugljikovim dioksidom. Prije godinu dana emisijska jedinica toga plinovitog kemijskog spoja bila je 20 eura, a sada je oko 54. To ponajprije pogađa 49 postrojenja i dvije aviokompanije u Hrvatskoj koje sudjeluju na tržištu CO2, no trošak tog rasta prelijeva se i na druge proizvođače jer s rastom cijene emisijske jedinice povećavaju se i cijene električne energije i plina. O tržištu CO2 i rastu cijena emisijske jedinice piše Nikolina Oršulić.

Potražnja za prijevozom roba trenutačno uvelike nadmašuje ponudu. Nakon lanjskog pada cijena teretnog prijevoza u ovoj su se godini one već vratile, pa i premašile, razinu iz 2019. godine. Očekuje se da će sve vrste prijevoza tereta nastaviti poskupljivati te da će takva situacija trajati još najmanje godinu dana. Zašto prijevoz robe treba bukirati i platiti i do pola godine unaprijed saznala je Željka Laslavić.

Do kraja ovog desetljeća na području Europske unije procvjetat će proizvodnja poluvodiča, odnosno čipova, zalivena s oko trideset milijardi dolara, što bi osiguralo tehnološku neovisnost o Kini i Americi. Oživljavanje proizvodnje poluvodiča u EU prilika je i za Hrvatsku, koja je u drugoj polovini dvadesetoga stoljeća u Europi prednjačila u toj proizvodnji. Tvornica RIZ u Zagrebu proizvodila je poluvodiče prije korejskog Samsunga. O poluvodičima nove generacije piše Kata Pranić.