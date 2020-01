U novom broju Lidera čitajte kako transformirati tvrtku u sedam koraka, što se događa s telekomima u 2020. godini i može li se crowdfundingom do novca u Hrvatskoj

Novi broj Lidera, prvi u novoj 2020. godini, donosi 'Sedam koraka do transformirane tvrtke' kao temu tjedna u kojoj je Aleksandra Brzić saznala zašto se kod nas pojmovi digitalizacija i digitalna transformacija izjednačavaju i koji su to koraci potrebni da se dođe do digitalne transformacije tvrtke.

Što je japanifikacija Europe, hoće li biti recesije ili neće, hoće li biti rasta? Sve su to pitanja na koja je odgovorio Vanja Figenwald u tekstu o makroekonomiji.

HT mora prodati Optimu Telekom za koju su, zasad neslužbeno, zainteresirani A1 i United Group koji je pak u postupku preuzimanja Tele2. Osim toga, HT navodno planira prodati Crnogorski Telekom i udio u HT Eronetu. Puno je tu neslužbenih i navodnih, a što se zapravo događa saznala je Matilda Bečelić.

Željka Laslavić bavila se kompanijom Intersnack Adria koja gaji velike ambicije, ali na staroj tehnologiji koja datira iz 80-ih godina.

Startupovima u Hrvatskoj dostupno je samo šest Crowdfunding platformi za prikupljanje novca. Indiegogo je napustio Hrvatsku ali Hrvatska gospodarstva komora najavljuje pokretanje svoje platforme u sklopu projekta 'Digitlana komora'. Hoće li moći nadoknaditi odlazak Indiegoga saznao je Vedran Harča.

