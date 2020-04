U novom broju Lidera čitajte o malim poduzetnicima u vrijeme krize, sve o trampi dobara i što o trenutnoj situaciji kaže ministar Horvat

Novi broj Lidera u temi tjedna donosi priču o malim poduzetnicima. Među poduzećima zahvaćenima krizom razlikuju se ona koja su prisiljena zatvoriti poslovnu aktivnost, pokušavaju preživjeti i održati likvidnost te ona koja su umjereno pogođena, ali i dalje rade. I jednim i drugima nedostaje odgovarajuća sistemska savjetodavna potpora – ne samo za to kako trenutačno preživjeti nego i kako iskoristiti krizu za kvalitetno strateško odlučivanje o inoviranju poslovnog modela i njegovoj prilagodbi novim poslovnim uvjetima. Tko u tome uspije brže od ostalih, ovo vrijeme bit će prilika. Strah od posljedica koje će one ostaviti na poslovanje poslovnih subjekata sve je veći. Za mala poduzeća u ovom su trenutku ključna dva pitanja: kako primijeniti mjere koje je donijela Vlada i koje strateške odluke donijeti u vrijeme krize?



Gotovo dvadeset godina, sve do početka novog tisućljeća, kompenzacije su bile način preživljavanja mnogih hrvatskih tvrtki u ondašnjoj i zatim novoj državi u uvjetima velike nelikvidnosti. U početku jednostavne, između dvaju poslovnih partnera, pretvorile su se u složene lance dugova, potraživanja i prebijanja. U krizi koja nam slijedi nelikvidnost se opet čini izglednom.

---Ministar gospodarstva poduzetništva i obrta Darko Horvat dao je veliki intervjuIzmeđu ostalog, rekao je kako ovakvim mjerama država ne može pratiti poduzetnike u nedogled – točnije, može samo do jeseni. Koja je izlazna strategija, razmišlja li se o trećem paketu pomoći čitajte u novom broju Lidera.? Nema nikakvih natjecanja, nema novčanih nagrada, konferencija, crowdfunding kampanja, investitora i tržišta. Dok se startupovi koji imaju neki fizički proizvod bore za opstanak, oni koji se bave tehnologijama tek sad imaju priliku pokazati što doista mogu. O startup sceni pišerazgovarala je skoji kaže kako je korona prouzročila kvantni skok u digitalizaciji svega. Barem jedna dobra stvar koja je došla od ove pandemije. Koji su glavni problemi koji i dalje tište IT tvrtke saznajte u novom broju Lidera.