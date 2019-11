U novom broju Lidera: Kako pretvoriti dobrog menadžera u vrhunskog, hoće li proračun otkriti čudo, zašto je Kindle kriv što hrvatski nakladnici kaskaju...

Rijetki domaći primjeri nagrađivanja najboljih zaposlenika vlasničkim udjelima u tvrtki pokazuju da je to odlična motivacija za zaposlenike da postanu još bolji i učinkovitiji. Njihovi interesi tako se usklađuju s interesima drugih dioničara, a to je povećanje tvrtkine vrijednosti. No, kao i obično, naša se država pobrinula zakomplicirati uvođenje zaposlenika u dioničarstvo nepoticajnim poreznim tretmanom. O nagrađivanju udjelima - Jednostavnom triku za pretvaranje dobrog menadžera u vrhunskoga u Temi tjedna piše Ksenija Puškarić.

ENERGETIKA

Naknade za 'obnovljivce' - Treba li nam namet za poticanje rentabilne proizvodnje?

Dok je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike naknadu za 'obnovljivce' spremno smanjiti samo za dvadesetak najvećih industrijskih potrošača električne energije, vlasnik i direktor Soltecha Zlatko Bukovac tvrdi da naknade treba ukinuti svima jer je proizvodnja iz obnovljivih izvora danas rentabilna. Piše Aleksandra Brzić.

AKTUALNO

PRORAČUN 2020. - Jedini rast koji Vladin prijedlog može generirati rast je uvoza

Prijedlog proračuna, tvrde ekonomisti, potpuno se oslanja na PDV, na porez koji raste zahvaljujući uvozu. Istodobno rast uvoza strane robe poništava dio pozitivnih učinaka rasta potrošnje stanovništva i države. Ni proračun ni fiskalna politika ne mogu potaknuti rast na tri i pol ili četiri posto. Svake godine očekujemo da nam najvažniji dokument, državni proračun, otkrije čudo neviđeno: promjenu. Dogodi li se to ili ne pročitajte u tekstu Gordane Gelenčer.

INTERVJU

Renato Radić, Prima grupa - U svojim salonima prodajemo uglavnom ono što sami proizvedemo, a proizvodimo sve

Do krize smo imali drugi koncept – cijenu, nisku cijenu svojih proizvoda. I to smo promijenili. Da bismo izašli iz krize, morali smo tržištu ponuditi nešto više osim niske cijene. Osjetili smo da će tržište nakon krize evoluirati, tražiti nešto drugo, te smo fokus prebacili na kvalitetu, ne samo izrade nego i dizajna. Osim toga, tražimo da naši proizvodi imaju dulji vijek. Stvaramo dugoročan odnos s kupcem, da potrošač ima povjerenja u našu kvalitetu. Pritom treba naglasiti da nismo odustali od cijene. Često kažemo da je cijena naših proizvoda onolika koliko on zapravo vrijedi, rekao je, među ostalim, vlasnik i direktor Prima grupe Kseniji Puškarić.

IZDAVAŠTVO

E-KNJIGE - Kindle je kriv što hrvatski nakladnici kaskaju za svjetskim trendovima

Najpopularniji svjetski e-čitač još ne podržava istočnoeuropske jezike, zbog čega su za čitanje e-izdanja različitih nakladnika na hrvatskom jeziku potrebne i različite aplikacije. Stoga je u Hrvatskoj ukupno izdano samo oko dvije tisuće e-naslova, a u svijetu je već svaka četvrta prodana knjiga u e-obliku. Uoči Interlibera analizu situacije u hrvatskom izdavaštvu napravila je Aleksandra Brzić.