U novom broju Lidera saznajte kako iskoristiti krizu i pretvoriti je u priliku

Restrukturiranje može biti bauk, ali bolje ga je gledati kao priliku da popravite ili izgradite nove temelje za rast i uspješno poslovanje, učinite sve ono što ste propustili ili da se prilagodite novim tržišnim okolnostima. Svaka kompanija može biti bolja: neke stvari nisu najbolje jer nisu uočene na vrijeme, neke su se činile preteškima da se provedu, a nekada jednostavno nije bilo vremena. U novom broju Lidera, tema broja je 'Restrukturiranje kao prilika' u kojoj ćete saznati najčešće pogreške prije rekonstruiranja ali i tijekom rekonstruiranja, a sve to dolazi iz pera vlasnike konzultantske tvrtke ATD Solucije i bivšeg predsjednika Uprave HPB banke, Tomislava Vuića.



Jedna od trenutačno top-tema globalnoga gospodarstva jesu promjene u globalnim lancima vrijednosti. Te promjene događaju se mimo Hrvatske, no otvaraju nam prilike. Prilike koje smo prepoznali još prije četiri godine u projektima pametne specijalizacije i klasterima konkurentnosti. Danas nismo ni mnogo pametniji ni 'specijaliziraniji', a, bome, ni konkurentniji. No pronašli smo stručnjaka koji je operativno radio na projektu i koji zna kako u ovom trenutku uskočiti u globalni val promjena. Radi se o Domagoju Šariću, voditelju HGK-ova Odjela za konkurentnost gospodarstva s kojim je Željka Laslavić napravila zanimljiv intervju.



O igrama na sreću piše Nikolina Oršulić koja saznaje da neodgovorni priređivači državu stoje pola milijarde kuna na godinu. Hrvatska lutrija naručila je izradu prvoga hrvatskog istraživanja o zdravstvenim, socijalnim i financijskim rizicima ovisnosti o kockanju. Procjenjuje se da je problemima zbog te ovisnosti izravno ili neizravno zahvaćeno i do pola milijuna građana, a kriza je samo pridonijela problemu.



Nakon interneta slijedi digitalni život, ali ne takav u kojem bi se narušila naša trenutačna digitalna struktura. Vjerojatnije je da će se proširiti ono što zovemo internetom i to će ga proširenje nadmašiti, a malo poslije možda i naš stvarni život. To novo proširenje interneta i stvarnosti općenito naziva se metasvemir ili metaverse, moglo bi se zvati i metamirom. Taj fiktivni svemir u kojem su povezani svi virtualni svjetovi pružit će neograničene mogućnosti u tehnologijama proširene i virtualne stvarnosti. Sve o metamiru saznao je Jozo Knez.



Uz novi broj Lidera dolazi i prilog Lider Trend u kojemu čitajte o ljubavi u doba pandemije i kako će ona izgledati ako se ovo stanje nastavi.