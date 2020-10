U novom broju Lidera saznajte zašto će oporavak biti u obliku slova K

Kakvo iskustvo živjeti u strahu, zar ne? To znači biti rob', kaže u jednom trenutku pokojni Rutger Hauer u filmu 'Blade Runner'. I, zaista, kakvo iskustvo robovati jednom virusu i drhtati nad vlastitom egzistencijom, doslovno i financijski, mjesecima koji se možda pretvore u godine. Sav optimizam s početka epidemije koronavirusa, pojačan tijekom ljeta, ispario je s prvim hladnijim tjednima ove godine, a to znači i da se ekonomski izračun opet mijenja, nažalost, nagore.

Nadao se (zapadni) svijet slovu V, sada bi nevoljko potpisao i W, ali vjerojatnija je varijanta K. V sigurno više nije opcija, piše u temi tjedna Vanja Figenwald. Slovo K podrazumijeva nagao pad i vrlo neujednačen rast, odnosno relativno brz oporavak nekih sektora i nastavak negativne putanje drugih. Može se pretpostaviti da će turizam, poslovna putovanja, mnoge uslužne djelatnosti i prijevoz, posebice zračni, nastaviti padati još neko vrijeme, ako i bude širega gospodarskog oporavka. S druge strane, farmaceutska i IT industrija te velikim dijelom industrijska proizvodnja mogle bi ići u suprotnom smjeru, odnosno već idu.



Banke novac više ne uplaćuju izravno, već na posebne račune za isplatu dobavljačima. Donedavno se praksa isplate kredita na posebne račune odnosila samo na investicijske kredite, no sada banke to rade i za kredite za likvidnost kako bi se spriječilo nenamjensko trošenje novca. Osim toga, u nekim bankama odobravanje kredita za likvidnost prebačeno je na sektor rizika, jer svaki se plasman smatra rizičnim. Sve o kreditima za likvidnost saznala je Aleksandra Brzić.



U novom broju očekuju vas i dva intervjua. Boris Sesar, direktor B2B United Grupe pričao je Matildom Bačelić dok je Tomislav Lukačević, Boltov direktor za Hrvatsku razgovarao s našom Ksenijom Puškarić.



Također, novi broj donosi priču o saborskim zastupnicima i njihovim dugim pauzama, a u sklopu Lidera stiže i poseban prilog Energetika.