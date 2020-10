U novom broju obilježavamo 15 godina, predstavljamo 30 ispod 30 i tražimo novog ‘jednoroga‘

U novom slavljeničkom broju Lidera, osim što obilježavamo 15 godina vrsnog novinarstva, donosimo i mnogo zanimljivih tema na više od 100 stranica.

Tema ovog jubilarnog broja posvećena je mladosti, točnije novom poduzetničkom valu u kojemu je Nikolina Oršulić pronašla domaćih 30 ispod 30 – trideset poduzetnika mlađih od trideset godina. Na tom Liderovom popisu najviše je mladih poduzetnika koji se bave razvojem različitih digitalnih proizvoda, ali ima i onih koji se bave proizvodnjom hardvera, pa i poljoprivrednika i tekstilaca. Tu su osnivači i direktori tvrtki na čijem će plećima ostati poslovni svijet. U tiskanom izdanju pročitajte tko su oni, što rade, kako razmišljaju, kako vide budućnost i kako su se odvažili pokrenuti nešto svoje i uspjeti u ozračju u kojem se poduzetnike unaprijed osuđuje na neuspjeh.

Da smo prije četiri godine radili listu 30 ispod 30 na njoj bi se sigurno našao i Tomislav Car, suosnivač i direktor tvrtke Infinum koji je svoj poduzetnički put započeo kao 19-godišnjak s kolegom Matejom Špolerom. Sada kada je Infinum postao tvrtka koja djeluje globalno kao grupa od nekoliko tvrtki i kada je potpisana suradnja s Porsche Digitalom Tomislav ne misli stati. U velikom intervjuu koji je dao Kati Pranić kaže da ga i dalje pokreće stvaranje nove vrijednosti koja mu je važnija od novca.

Odjednom svi žele 'svog' jednoroga, a to znači da su hrvatski startupovi vruća roba na tržištu i skeniraju se više nego ikada jer se nakon uspjeha Infobipa, Infinuma, Rimac Automobila te Nanobita, čini kako je samo nebo granica. Ksenija Puškarić piše o lovu na novog Hrvatskog jednoroga, a tko bi to mogao biti nije lako predvidjeti, no postoje neki preduvjeti koji se trebaju ispuniti, prije svega globalna orijentacija i skalabilan poslovni model.

Lider je pokrenuo i novi projekt. Još uvijek brojimo šlepere s robom za izvoz, a sada pokrećemo i Hrvatski SWOT. Tražimo snagu, slabosti, prilike i prijetnje hrvatske ekonomije, prve u trideset godina samostalnosti. Goran Litvan od ovog broja započinje sa serijalom u kojem ćemo objavljivati analize poslovanja imaginarne tvrtke 'Hrvatska d.d.'

Uz sve to, u novom broju čitajte i razgovor s Matom Boticom, predsjednikom uprave Odašiljača i veza, priču o hrvatskoj industriji šećera, reportažu iz Heli centra gdje se obučavaju piloti za helikoptere i još mnogo zanimljivih komentara i analiza.