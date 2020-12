U novom broju saznajte hoće li poslodavci zahtijevati cijepljenje svojih zaposlenika

Zamislite da ste poslodavac, da imate građevinsku tvrtku, da vam nad glavom visi rok završetka posla za koji ako ga ne ispunite plaćate visoke penale, a na gradilište vam je došlo dvadeset stranih radnika, od kojih je 12 izvan funkcije jer su u potrazi za poslom rekli da imaju iskustva u građevini, a zapravo nikakvog iskustva nisu imali. To je stvarni primjer poslodavca koji je na administrativnu proceduru koju je potrebno obaviti prije dolaska stranih radnika čekao tri mjeseca, platio trošak izdavanja dozvole, agencije i najma smještajne jedinice u kojoj su radnici trebali stanovati. Od 1. siječnja više se neće utvrđivati godišnja kvota za zapošljavanje stranaca, ali gdje ih naći i kakvi su, saznala je u temi tjedna Aleksandra Brzić.



Hoće li tvrtke inzistirati na cijepljenju svojih zaposlenika kako bi smanjili opasnost od zaraze koronavirusom u svojim tvrtkama, tema je kojom se bavio Edis Felić. Mnoge tvrtke koje je kontaktirao za sad kažu kako neće inzistirati na tome već da će pokušati apelirati na zaposlenike da se cijepe. Sve to dolazi u vrijeme kada više od polovice doktora i medicinskih sestara negativno odgovaraju na cijepljenje. No, sudeći prema sugovornicima u tekstu, oni bi najradije da država uvede obavezno cijepljenje kako bi oni od toga 'oprali ruke' i izbjegli medijske ili sudske hajke.



Ognian Zlatev, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj kaže u velikom intervjuu koji je napravio Vanja Figenwald da će Hrvatska u iduće tri godine dobiti gotovo šest milijardi eura za oporavak. Ako sve bude prema planu, financiranje bi moglo početi tijekom sljedeće godine. Važno je istaknuti da će iz Fonda 2021. svakako biti isplaćeni predujmovi do deset posto vrijednosti ukupnih sredstava predviđenih za članice. U slučaju Hrvatske to je 600 milijuna eura, rekao je između ostalog Zlatev koji se dotakao i ključnih europskih tema - kako će točno funkcionirati distribucija toliko iščekivanog novca iz novog Fonda za oporavak teškog ukupno 750 milijardi eura, od čega će veći dio biti jednostavno podijeljen državama članicama, a manji pozajmljen po vrlo pristupačnim uvjetima.



U novom broju očekuje vas i Hrvatski SWOT, intervju s glavnim direktorom Huawei Technologies Hrvatska, te brojne analize i stručni komentari.