U novom broju saznajte kako da vam zaposlenici ne odu nakon krize i sve o tržištu litij-ionskih baterija

U novom 801. broju poslovnog tjednika Lider u temi broja donosimo priču o lojalnosti. Na pandemijsku krizu tvrtke i poslodavci su imali različite reakcije. Neki su odmah otpuštali, neki pokušavali sve da zadrže zaposlenike. U svakom slučaju, svi čelni ljudi poduzeća suočavaju se sa širokim spektrom problema, od sigurnosti na radnome mjestu, održavanja stabilnog poslovanja pa sve do neizbježne reorganizacije poslovanja.



Promijenili su se i odnosi između poslodavaca i radnika. I dok bi radnici rado zadržali neke pogodnosti koje je donijela pandemija, poslodavci se što brže žele vratiti u normalu i 'okupiti piliće' na istome mjestu. Iako su i inače često na suprotstavljenim stranama jer o većini toga imaju različito gledište i različite interese, pandemija je tim odnosima donijela još izazova. U temi tjedna Jozo Knez piše kako zadržati zaposlenike nakon pandemije, kako je ista utjecala na plaće zaposlenika i kakva nas lojalnost čeka nakon što pandemija završi.

Tragični šibenski slučaj Koloper možda nije izravna posljedica loših zakona i neuređenih baza podataka, no postoji prostor za manipulacije na temelju propisa, prije svega Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina. I neke odredbe Stečajnog zakona mogu dovesti poduzetnika do ludila pogotovo u vrijeme psihoze zbog koronakrize. O čarima stečaja piše Edis Felić.

Baterije za električne automobile su industrijska niša koja eksponencijalno raste. S obzirom na rast potražnje za litij-ionskim baterijama i činjenicu da Hrvatska ima stručnjake za pokretanje kompletnoga klastera, od elementarnih istraživanja do proizvodnje, imamo šansu svrstati se u visokotehnološke proizvođače komponenata za buduću automobilsku industriju. Proizvodnja baterijskih sustava za automobilsku industriju, koja se sve više okreće proizvodnji električnih vozila, strateški je važna za EU, koji trenutačno u tome mnogo zaostaje za SAD-om i Kinom. Prije pandemije koronavirusa industrija akumulatorskih baterija rasla je od 12 do 15 posto na godinu te će, prema procjenama, vrijednost europskog tržišta akumulatorskih baterija do 2025. biti oko 250 milijardi eura, a tržište svih ostalih baterija do 2027. dostići će samo 10 milijardi eura. Sve o baterijama saznala je Kata Pranić.

Aleksandra Brzić razgovarala je s Natašom Kapetanović, predsjednicom Uprave Grawe osiguranja koja je rekla kako je jedan od najvećih rizika u Hrvata nedostatan životni standard u starijoj životnoj dobi. Također, usporedila je tržište osiguranja u Hrvatskoj i EU i odgovorila kakvi nas trendovi očekuju na tom zanimljivom tržištu.

Matilda Bačelić sjela je s Gordanom Kolakom, predsjednikom Uprave Končara – Elektroindustrije koji kaže da su obnovljivi izvori i digitalizacija srž su nove strategije tvrtke.

U novom broju Lidera stiže i poseban prilog Lider Trend u kojem pročitajte koji je Nordijski odgovor na život u vrijeme pandemije.