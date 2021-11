U novom broju saznajte što se krije iza ovogodišnjih poslovnih rezultata hrvatskih tvrtki

Za većinu je tvrtki tri četvrtine godine dovoljno da s velikom sigurnošću znaju kako će im poslovna godina završiti, a sudeći prema analizi devetomjesečnih rezultata poslovanja 72 kompanije koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi, svjedočimo velikom povratku na ostvarenja iz 2019. Te su kompanije također svojevrsno mjerilo vrijednosti za cijelo gospodarstvo, zato se može reći da će se uspjeh poslovanja i svih ostalih tvrtki u ovoj godini mjeriti s rastom prihoda od njihovih prosječnih 18 posto. U ovo tjednoj temi tjedna, naš stalni suradnik Nikola Nikšić donosi pouku devetomjesečnih poslovnih rezultata.

Mišljenja poslovne zajednice o klimatskim ciljevima podijeljena su, što se i moglo očekivati. Jedni ističu beskrajnu lakoću obećavanja uz pitanje – tko će to platiti? Drugi su svjesni troškova, ali tvrde da alternative nema i prihvaćaju nužnost promjena. Treći upozoravaju na nelogično ponašanje države suprotno deklariranim ciljevima. Što o svemu misle hrvatski poduzetnici saznala je Nikolina Oršulić.

Mirela Bojić, glavna tajnica Matice hrvatskih sindikata razgovarala je s Vanjom Figenwaldom te je između ostalog rekla kako nije fer da prava radnika koja izbori sindikat vrijedi i za članove sindikata i za nečlanove.

Sve više ljudi odlučuje samostalno raditi samo za jednoga klijenta umjesto da za njega radi nesamostalno, bez obzira na to što tako ne ostvaruje prava od nesamostalnog rada. Poreznici bi ih sada zbog toga malo kažnjavali, što bi moglo rezultirati novim odljevom mozgova iz zemlje. Radost zbog rasta broja novootvorenih tvrtki vlast je brzo zamijenila najavom da kreće u nadzor (čitaj: kažnjavanje) tih istih tvrtki. Točnije, paušalnih obrta. Činjenica je da sve više nekadašnjih zaposlenika daje/dobiva otkaz i otvara upravo paušalni obrt, primarno stoga što je on porezno najpovoljniji, ali i zato što Hrvatski zavod za zapošljavanje dodjeljuje ne baš zanemarive potpore (do 130 tisuća kuna). O paušalcima i freelancerima piše Gordana Gelenčer.

Uz novi broj čitajte i poseban prilog PR koji donosi pregršt tema iz svijeta medija i odnosa s javnošću.