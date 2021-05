U novom broju saznajte što su to ETF-ovi i kako ući u svijet investiranja

Gotovo svi brokeri, tržišni analitičari, čak i vješti ulagači, slažu se da ETF-ovi (exchange traded funds) malim investitorima omogućuju najbolji mogući oblik ulaganja na tržištu kapitala. Prednost im je što ulagač ne mora biti vječito na oprezu što se s njegovim portfoliom događa, pratiti koje dionice padaju, gdje gubi novac, a gdje eventualno zarađuje. ETF-ovi su ponajprije pasivno ulaganje, ali, naravno, podložni su rizicima kao i svaka druga igra na tržištu kapitala. U temi tjedna Ksenija Puškarić donosi vam sve potrebno za ulazak u svijet investiranja za neznalice.



Europska komisija u najnovijim prognozama vidi da će Hrvatska u ovoj godini rasti pet, a u idućoj 6,1 posto. Time bi hrvatski BDP premašio pretkriznu razinu, a gospodarstvo bilo među najbrže rastućima u EU. To bi bilo sjajno kada bismo zanemarili činjenicu da su drugi pali manje pa će se i s manjim rastom brže oporaviti. Naravno, kada je referentna točka nisko postavljena, a u ovom slučaju jest jer je domaće gospodarstvo prošle godine zabilježilo jedan od najgorih padova u EU (osam posto), zvjezdani rast je nešto lakše ostvariti. O prognozama EK piše Vanja Figenwald.



Najavljena liberalizacija tržišta odvjetničkih usluga aktualizirala je pitanje jesu li odvjetnici obični poduzetnici za koje trebaju vrijediti pravila tržišnog natjecanja ili cijena njihovih usluga treba ostati regulirana, a onda i neatraktivna za dolazak strane konkurencije. Međutim, strane odvjetnike ne odbija taj razlog, nego to što u Hrvatskoj nema velikih investicija. O odvjetničkim tarifama piše Edis Felić.



Da bi useljenik u nekoj zemlji pokrenuo biznis promidžbe te iste zemlje, potrebno je dosta odvažnosti, samopouzdanja i sposobnosti. I, naravno, ljubavi prema turizmu i svojoj novoj domovini. Britanac Paul Bradbury, nakon što je prodao nekretninu u kišnoj Velikoj Britaniji, odlučio se prije 18 godina doseliti na najsunčaniji otok na Mediteranu, na Hvar, i od nule pokrenuti posao. Riječ je o Paulu Bradburyju, osnivaču portala Total Croatia s kojima je pričala Željka Laslavić.



Uz novi broj Lidera stiže i poseban prilog Big Thing: IT rješenja i sigurnost u kojemu vas očekuju teme o data centrima, kvantnim računalima i zaštiti od hakerskih napada.



---