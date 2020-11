U novom broju saznajte tko je u klubu milijardera i zašto oporavak hrvatske ekonomije nije uvjetovan dolaskom cjepiva

U novom broju Lidera u temi tjedna saznajte tko se sve nalazi u klubu milijardera, tj. u 82 grupacije koje imaju veće prihode od milijardu kuna. Više od milijardu kuna prihoda u 2019. ostvarila su 82 poslovna sustava i samostalna poduzeća, osam više nego godinu prije. Oni ostvaruju čak 41 posto prihoda svih hrvatskih tvrtki, a prošle su godine otvorili više radnih mjesta nego što zapošljava cijeli Podravkin sustav zajedno s Belupom. U turobnom vremenu koronakrize, kad ekonomisti u Hininoj anketi najavljuju da je i treći kvartal zabilježio oko deset posto pada BDP-a, popis milijardera bar je mali melem na pandemijsku ranu. O klubu milijardera piše Goran Litvan.

Najave nekoliko farmaceutskih kompanija o skorom dolasku učinkovita cjepiva donijele su prijeko potreban optimizam u pogledu kraja koronakrize i početka snažnoga gospodarskog oporavka. No dinamika oporavka hrvatske ekonomije uvjetovana je i drugim čimbenicima, prije svega provedbom strukturnih reformi. No, valja imati na umu da sve boljke našega gospodarstva koje su nas pratile prije ove pandemije ostaju te se s njima valja suočiti. To su prije svega provedba strukturnih reformi (reforme pravosuđa, javne uprave, zdravstvenog sustava, mirovinskog sustava i sustava obrazovanja) te stvaranje znatno povoljnijega poslovnog okružja za nove investicije. Jer, Hrvatska je i prije pojave pandemije COVID-19 vapila za investicijama, posebice privatnima u realnom sektoru. O malo optimizma pišu Matilda Bačelić i Željka Laslavić.

Iva Tomić relativno je nedavno imenovana glavnom ekonomisticom Hrvatske udruge poslodavaca i sasvim je sigurno jedan od najboljih izvora informacija o očekivanjima i razmišljanjima privatnog sektora u Hrvatskoj. Iva Tomić ovaj je posao preuzela u jeku prvog lockdowna, zasad i jedinog u Hrvatskoj, a za Lider je pojasnila očekivanja poslodavaca od Vlade, komentirala dosadašnje mjere, dala kratak pregled trenutačne situacije, ali i jasno definirala probleme i gubitke s kojima se suočio privatni sektor tijekom ove uistinu specifične godine. S Ivom tomić razgovarao je Vanja Fignewald.

I u ovom broju očekuje vas Hrvatski Swot u kojemu je četvero uglednih ekonomskih novinara u analizama ispreplelo priču o obrazovanju, turizmu, ljudskom faktoru, deglobalizaciji... svrstavši ih u različite kategorije. Jedino su pravosuđe i korupcija za cijeli 'novinarski žiri' na tamnoj strani.