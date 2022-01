U pet godina hrvatski građani ostvarili ukupno 34 milijarde kuna primitaka iz inozemstva

U razdoblju od početka 2017. do kraja 2020. hrvatski su građani ostvarili dohodak iz inozemstva u ukupnoj vrijednosti od 27,3 milijarde kuna. Kako su naveli iz Porezne uprave, za prošlu godinu još nemaju sve podatke, no ako je suditi po dvjema posljednjim navedenim godinama, možemo pretpostaviti da su naši građani ostvarili lani ukupno više od sedam milijardi kuna. To pak znači da je u posljednjih pet godina vjerovatni ukupni dohodak hrvatskih građana iz inozemstva iznosio preko 34 milijarde kuna.

U 2017. ukupni je inozemni dohodak iznosio 6,1 milijardu kuna, slijedeće godine bio je 6,8 milijardi, da bi u 2019. iznosio najviše do tada – 7,3 milijarde kuna. U 2020. u kojoj smo imali lockdown ukupni je dohodak bio nešto manji – sedam milijardi kuna.

Također je do pandemije rastao i broj obveznika koji su primali dohodak iz inozemstva. Tako ih je u 2017. bilo 125.249, slijedeće godine broj je porastao na 130.345, da bi ih najviše bilo u 2019. – ukupno 133.254. U 2020. broj obveznika bio je nešto manji i iznosio je 131.098.

U Poreznoj upravi napominju da temeljem međunarodne razmjene podataka zaprimaju podatke o ostvarenim primicima hrvatskih rezidenata, pri čemu je, ističu, uočeno da određeni broj građana nije ispunio svoju obvezu i prijavio inozemne primitke. Upravo zato je Porezna uprava 21. prosinca prošle godine na svojim mrežnim stranicama objavila poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka, o čemu je u Lideru pisala i naša porezna stručnjakinja Marija Zuber. U njezinom je tekstu navedeno da svi oni koji prethodnih godina nisu prijavili primitke mogu to učiniti sada bez kazne, s napomenom da je najbolje da to i učine jer Porezna uprava uvijek može doći do podataka o primicima iz inozemstva.

Iz Porezne uprave još napominju kako su u ovom pregledu iskazani obveznici koji su ostvarili godišnji i/ili konačni dohodak iz inozemstva za navedena obračunska razdoblja, a koji se odnosi na primitke od nesamostalnog rada – plaća i mirovina, samostalne djelatnosti, drugog dohotka, kapitala, imovine i imovinskih prava i/ili drugih primitaka. Također naglašavaju da su u pregledu iskazani oni porezni obveznici koji su ispunili zakonsku obvezu prijave inozemnog dohotka Poreznoj upravi, neovisno o tome da li isti plaćaju porez u Republici Hrvatskoj sukladno sklopljenim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.