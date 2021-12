U posljednjih šest godina HT investirao 10 milijardi kuna

Najveći hrvatski teleoperator Hrvatski Telekom predvodnik je na tržištu telekomunikacija i najveći ulagač u odnosu na sve ostale dionike zajedno, što potvrđuje investicijom od deset milijardi kuna u posljednjih šest godina uloženih u infrastrukturu, digitalizaciju i 5G tehnologiju. Investicije nije zaustavila ni pandemija koronavirusa, u 2020. uloženo je 1,8 milijardi kuna, a ove godine 1,6 milijardi kuna. Stalni poslovni razvoj HT-a omogućava ulaganje više od 20 posto prihoda na godinu, čime potvrđuje vodeću telekomunikacijsku poziciju: ima najveću i najbržu 5G mrežu, a ulaganje od 130 milijuna kuna omogućilo mu je i dobivanje najvećeg udjela u novododijeljenom spektru. S najvećom optičkom mrežom pokriva 435.000 kućanstava diljem Hrvatske, te omogućuje i gigabitne brzine, a drugu godinu zaredom ostvarili su rekordno pokrivanje optikom.

Optika i 5G

Prvi je predstavio 5G+ mrežu na frekvencijama od 26 GHz koja će pokrivati najzahtjevnija područja, a osigurat će od četiri do osam puta veće kapacitete u područjima gdje postoje najveći zahtjevi za korištenjem podatkovnih usluga. S više od 600 5G baznih stanica 5G mrežom pokriva dva milijuna stanovnika. HT jedini u Hrvatskoj u značajnom obujmu gradi optiku i izvan velikih gradova tako da je Rab postao prvi hrvatski optički otok. U iduće će dvije godine HT spojiti još 150 tisuća kućanstava u poluurbanom i ruralnom dijelu, čime će omogućiti veće internetske brzine u dijelu zemlje kojemu je to nužno za gospodarski razvoj i rast.

– Prošle smo godine uvođenjem prve komercijalne 5G mreže otvorili vrata 5G doba i uveli je u odabrano društvo digitalno naprednih zemalja. Ovogodišnjom dodjelom spektra na sva tri ključna 5G radiofrekvencijska pojasa ostvareni su preduvjeti za velik i uzbudljiv tehnološki iskorak i početak nove digitalne ere u Hrvatskoj. 5G obilježit će sljedećih 10 godina, a HT će ponovno biti predvodnik digitalizacije – izjavio je Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, koji niže nagrade za svoje mreže.

Prestižne nagrade

Mobilna mreža Hrvatskog Telekoma treći put zaredom osvojila je nagrade 'Ookla® Speedtest Awards' za 'Najbolju mobilnu mrežu', 'Najbržu mobilnu mrežu' i za 'Najbolju mobilnu pokrivenost' u Hrvatskoj, te je četvrti put zaredom dobitnik umlautova priznanja za najbolju mobilnu mrežu koje se temelji na korisničkom iskustvu 'Best in Test'. Dapače, HT-ova mobilna mreža je među deset najbržih u Europi. Nakon što je ranije ove godine dobio nagradu za najbolju mobilnu mrežu, HT je u studenom dobio i umlaut nagradu za najbolju fiksnu širokopojasnu mrežu.

Ulaganje u STEM

– Naša širokopojasna mreža ima presudnu ulogu u povezivanju hrvatskih građana i poduzeća, omogućavajući im brži pristup internetu te uživanje u najboljem mogućem iskustvu mreže. Hrvatski Telekom gradi dvostruko više optičke mreže od svih sudionika na tržištu zajedno, pritom podižući kvalitetu i brzinu mreže u cijeloj fiksnoj mreži. I to radimo diljem Hrvatske, u velikim i malim gradovima, prigradskim i ruralnim područjima – izjavio je, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije HT-a.

Osim u poslovanje, HT ulaže i u edukaciju mladih, posebno onih u STEM-u, putem nacionalnog programa 'Generacija NOW', koji uključuje opremu i stručnu edukaciju za izradu IoT projekata. U posljednjih pet godina u to je uloženo četiri i pol milijuna kuna. U ovogodišnji program, vrijedan 700 tisuća kuna, uključeno je više od 150 obrazovnih ustanova diljem Hrvatske. HT ima i ICT akademiju, koju je dosad prepoznalo više od 1300 studenata, a samo je ove godine otvorio više od sto radnih mjesta za IT stručnjake. Uza sve to, HT posluje 'zeleno' koristeći 100 posto obnovljivu električnu energiju, smanjio je i emisije CO 2 za gotovo 20 posto i otpad za oko 50 posto te zbrinuo više od 152.000 starih mobitela, a postavlja i standarde e-mobilnosti s više od 550 mjesta za punjenje e-vozila.

Sadržaj nastao u suradnji s Hrvatskim Telekomom.