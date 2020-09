U pulskom brodogradilištu Tehnomontu porinut radni brod namijenjen norveškom naručitelju

U pulskom brodogradilištu Tehnomontu u subotu je porinut radni brod namijenjen ribogojilištima u Norveškoj, tamošnjeg naručitelja, kompaniju Moen Marin koja već niz godina uspješno poslovno surađuje s tim pulskim brodogradilištem na Fiželi.

Sedmi je to brod u seriji za istog naručitelja, ujedno i najkompleksniji do sada zbog dodatnih zahtjeva brodovlasnika koji se moraju ispuniti na svakoj gradnji. Brod je dug 24, a širok 11,2 metra te je prilikom porinuća kliznuo s navoza u more bočno.

Nakon što je kuma broda Fatima Zahirović, jedina zavarivačica u tvrtki, razbila bocu o opatu, radnici su presjekli sajle nakon čega se brod brzo spustio u more.

Inače, Tehnomont isporučuje brodove različite namjene, od patrolnih do turističkih, pa i u ovoj, kriznoj godini ima pet brodova u gradnji.

"Moram priznat evo, pohvalit se, da smo ove godine porinuli četiri broda, što je stvarno velik uspjeh za nas. Ovaj brod će biti gotov do kraja godine tako da ove godine porinuća više neće biti, ali bi trebale biti tri primopredaje. Imamo još jedan brod za Keniju, za nekoliko mjeseci će doći materijal pa ćemo i njega početi graditi" - poručio je predsjednik Uprave Tehnomont brodogradilišta Tomislav Smirčić.