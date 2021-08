U tijeku novo mapiranje hrvatskog ekosustava umjetne inteligencije, AI-jevci prijavite se!

Udruga CroAI pokrenula je nacionalno istraživanje s ciljem definiranja kompletnog tržišta umjetne inteligencije u Hrvatskoj i stvaranja nove, nadopunjene AI mape koja na vizualno atraktivan način prikazuje različite sudionike tog uzbudljivog ekosustava.

Za razliku od prošlogodišnjeg istraživanja koje je obuhvaćalo vizualni prikaz krajolika umjetne inteligencije, ove godine osim proširenog vizualnog identiteta, CroAI je u procesu prikupljanja podataka za prvu analizu AI tržišta nazvanu State of Croatian AI.

- Prvim mapiranjem našeg tržišta identificirali smo osamdesetak AI startupa i veliki broj drugih organizacija koje su aktivan dio hrvatskog ekosustava umjetne inteligencije. Ovogodišnje istraživanje dat će nam uvid u to koliko se tržište promijenilo u godinu dana i kakav nas trend očekuje u budućnosti. Novo mapiranje krajolika prilika je svima onima koji se još nisu prijavili ili ih mi našim istraživanjem nismo uspjeli identificirati da to učine što prije, želimo obuhvatiti sve dionike, od malih startupa skrivenih u garaži do velikih organizacija koje su krenule s inicijativama primjene umjetne inteligencije u svom radu - izjavio je predsjednik udruge CroAI Mislav Malenica.

Mapiranje hrvatskog AI krajolika AI napravljeno je po uzoru na druge europske države i vodeće AI sile poput Amerike, Kine i Izraela. U njemu su prikazani svi gospodarski subjekti koji se aktivno bave umjetnom inteligencijom, ali i širi ekosustav kao što su obrazovne institucije, tijela javnog sektora, neprofitne udruge, startup inkubatori i mnogi drugi.

Stručnjaci iz udruge CroAI predstavit će rezultate ovog istraživanja u listopadu tijekom AI2Future konferencije kada će biti organizirani i stručni paneli na temu realne slike hrvatskog AI tržišta te uspjeha i problema s kojima se suočavaju hrvatski AI poduzetnici.