Ublažene mjere: Organizatori svadbi moraju voditi brigu o tome jesu li svi cijepljeni, testirani ili su preboljeli covid-19

Od petka, 28. svibnja, u Hrvatskoj na snagu stupaju ublažene mjere protiv koronavirusa, dozvoljava se okupljanje više od 100 ljudi i ukida zabrana privatnih okupljanja, a javna okupljanja će moći trajati do 23 sata, najavio je u srijedu Nacionalni stožer civilne zaštite.

Mjere će vrijediti do polovice lipnja. Dopušta se rad restorana i usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima, dok kafići i objekti koji poslužuju samo pića i dalje mogu raditi samo na otvorenom.

Restorani moraju zadovoljiti strože sanitarne uvjete

- Razlog za tu razliku je u tome što ugostiteljski objekti koji imaju minimalni tehničke uvjete za služenje toplih i hladnih jela moraju zadovoljiti strože sanitarne uvjete i prolaze posebne sustavne kontrole, što je bitno s epidemiološkog gledišta- rekao je ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.

Pekarnice mogu raditi do 23 sata umjesto do 22, a isto se odnosi i na zabranu prodaje alkoholnih pića od 23 do 6 ujutro. Na pogrebima nema ograničenja broja osoba, ali sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom, kazao je Božinović.

Uz stroge epidemiološke mjere, usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima, a ne samo na terasama, dozvoljeno je svim restoranima, kao i slastičarnicama koje imaju minimalne tehničke uvjete za usluživanje hrane ili slastica.

Na svadbi može biti do 120 uzvanika, moći će trajati dulje od 23 sata, a organizator treba voditi brigu o tome jesu li svi cijepljeni, testirani ili preboljeli covid-19, a to nisu samo uzvanici nego i osoblje, pjevači, svi koji sudjeluju u svečanosti.

Bitno je da organizator mora informirati o uvjetima sve osobe na svadbenoj svečanosti, uz obavijest o tome civilnoj zaštiti pet dana prije održavanja svadbe te pridržavanja posebnih preporuka i uputa, istaknuo je Božinović.

Radno vrijeme casina, automat klubova i mjesta za klađenje može biti do 23 sata. Ukida se obustava rada plesnih škola, radionica i dječjih igraonica.

Za vjerske obrede ograničenje prema veličini prostora

I dalje ostaje zabrana treninga u školskim dvoranama, a u ostalim dvoranama bit će dopušteni. Također se dopušta održavanje sajmova na otvorenom uz obvezne maske.

Za vjerske obrede se više ne primjenjuje ograničenje do 100 osoba, već prema veličini prostora, minimalno četiri kvadrata po osobi.

Ukida se ograničenje maksimalno 40 posto popunjenosti u javnom prijevozu, a ostaje obveza korištenja maski.

Kad je riječ o prelasku granica, djeca do 12 godina koja putuju s roditeljima koji imaju potvrdu o cijepljenju, preboljenju ili negativan test, ne moraju imati negativan test ili ići u samoizolaciju.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak napomenuo je kako se kod restorana ide na klasične epidemiološke mjere, dok će za vjenčanja, svadbe, poslovne evente i koncerte biti tri uvjeta - cijepljenje, preboljenje ili PCR test.

Još se ne razmatra otvaranje noćnih klubova jer izmjena gostiju u restoranima je manja, dok je u klubovima i kafićima dinamičnija, dodao je Capak.

U Hrvatskoj 41,8 posto manje novozaraženih nego prošlog tjedna

Hrvatska sada ima 41,8 posto manje novozaraženih nego prošlog tjedna. Sa 14-dnevnom incidencijom od 191,5 na 100.000 stanovnika smo na 16. mjestu u EU-u, a po smrtnosti na 20. mjestu. Najniža incidencija je u Istarskoj županiji, a najviša u Varaždinskoj.

Capak je izvijestio da svi sudionici probnog kongresa, održanog 14. i 15. svibnja u Puli, negativni na covid-19.

- Nakon osam dana radio se PCR test i nitko od testiranih nije bio pozitivan, što pokazuje da se uz mjere i ispunjavanje tri uvjeta takvi događaji mogu održavati na siguran način- rekao je.

Upitan koliko ljudi čeka na prvu dozu cjepiva na platformi CijepiSe, odgovorio je kako ne zna ali na platformi trenutno ima nešto manje prijava nego ranije.

- Imamo dojave iz nekih županija da interes lagano pada, a u nekim županijama imamo zahtjeve za dodatna cjepiva - kaže Capak.

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je kako je dosad putem sustava procesuirano 846.645 zapisa.

- Do sada je prijavljeno 262.652 upisa u platformi, a nerealizirano je oko 56.000, to bi se trebalo riješiti tijekom idućeg tjedna - rekao je.