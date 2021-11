Udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava 31,7 posto

Udio žena u vlasničkoj strukturi trgovačkih društava u Hrvatskoj u 2020. godini iznosio je 31,7 posto, pokazuje analiza Financijske agencije objavljne povodom Svjetskog dana poduzetnica, koji se obilježava 19. studenoga.

Analiza je pokazala da je lani u isključivo ženskom vlasništvu bilo 28.759 društava, što je u ukupnom broju udio od 22 posto, a žene su u još 12.659 društava suvlasnice s muškarcima i/ili pravim osobama, što udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava diže na 31,7 posto.

Udio društava u kojima su isključivo žene osnivači kretao se od 18 posto u 2011. do 22 posto u 2020., navode iz Fine.

No, kada se broju trgovačkih društava u isključivo ženskom vlasništvu pridoda i broj društava u mješovitom vlasništvu u kojima je uz druge skupine jedan od vlasnika žena ili više njih, udio ženskog poduzetništva je još i veći. Analiza pokazuje da se u razdoblju od 2011. do 2020., udio ženskog poduzetništva (žene osnivačice i mješoviti osnivači) u ukupnom broju trgovačkih društava kretao od najmanjeg udjela od 28,8 posto 2015. do najvećeg udjela od 33,1 posto 2016. godine.

- U 2020. godini, udio ženskog poduzetništva u ukupnom broju trgovačkih društava (žene poduzetnice i mješoviti osnivači) bio je 31,7 posto, iako je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku sredinom 2020. Hrvatska imala 4.047.700 stanovnika, od toga 1.967.700 muškaraca (48,6 posto) i 2.080.000 žena (51,4 posto) - napominje se u analizi Fine.

Podaci iz analize pokazuju da je lani od ukupno 130.546 društava njih 59,6 posto bilo isključivo u vlasništvu muškaraca, 6,7 posto u vlasništvu pravnih osoba, 9,7 posto u mješovitom vlasništvu, dok za 2 posto ili 2.639 trgovačkih društava, prema dostupnim podacima, nije moguće odrediti kojoj skupini pripadaju.

Najveći udio trgovačkih društava u vlasništvu žena u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Promatrano po županijama, najveći udio trgovačkih društava koja su isključivo u vlasništvu žena lani je bio u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, 24,4 posto.

Naime, od ukupno 2.067 trgovačkih društava s područja te županije, u 505 društava vlasnice su isključivo žene, dok je 1.257 društava ili 60,8 posto u vlasništvu muškaraca.

Udio žena poduzetnica najniži je u Brodsko-posavskoj županiji (19,1 posto), u kojoj sjedište ima ukupno 1.915 trgovačkih društava od čega su u 365 vlasnice žene, dok je 1.233 društva ili 64,4 posto u vlasništvu muškaraca.

Nominalno, najveći broj trgovačkih društava isključivo u vlasništvu žena je u Gradu Zagrebu, 10.228 društva, čime u ukupnom broju društava koje imaju sjedište na području Zagreba imaju udio od 23,1 posto, navode iz Fine.

Poduzetnice s najvećim prihodom u trgovini

Poduzetnice s 58,5 posto prevladavaju u području ostalih uslužnih djelatnosti.

Nominalno, najviše je žena poduzetnica u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti - od 20.915 društava u toj djelatnosti, u 30,9 posto vlasnice su žene, a u još 2.384 trgovačkih društava žene vlasništvo dijele s muškarcima i/ili s pravnim osobama kao osnivačima društva.

Po podacima Fine, poduzetnice u području trgovine ostvarile su najveće ukupne prihode u iznosu od 14,6 milijardi kuna. Slijede poduzetnice u prerađivačkoj industriji, s ostvarenih 5,3 milijarde kuna prihoda te u građevinarstvu, s ostvarenih 4 milijarde kuna prihoda.

Najveći prihod po zaposlenom, 1,1 milijun kuna, ostvarile su poduzetnice u području trgovine, a najveću dobit po zaposlenom, 78,5 tisuća kuna, ostvarile su poduzetnice u području djelatnosti opskrbe električnom energijom, plinom, parom i poslovima klimatizacije.

"I u 2020. godini najveći broj društava u vlasništvu žena u uslužnim djelatnostima, dok je u ostalim djelatnostima koje su pretežito proizvodnoga karaktera veći broj muškaraca kao vlasnika. Analiza podataka iz godišnjih financijskih izvještaja prema rodnom kriteriju pokazala je da se stanje sporo mijenja, unatoč poticajima razvoju ženskoga poduzetništva, srednjoročnim strategijama razvoja i nastojanjima da se žene u većoj mjeri uključe u područje biznisa koje još uvijek, u velikome dijelu, pripada muškom dijelu stanovništva", zaključuje se u analizi Fine u povodu Svjetskog dana poduzetnica.