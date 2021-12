Udruga Glas poduzetnika i Udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova potpisali suradnju

Udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i Udruga Glas poduzetnika danas su u Zagrebu potpisale Sporazum o partnerskoj suradnji. Sporazum su potpisali predsjednik Udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas i predsjednik Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova Andrej Grubišić. Potpisanim sporazumom dogovoren je zajednički nastup na tržištu u inicijativama i događajima od zajedničkog interesa, kao i zahtjevima koji se upućuju prema nadležnim tijelima, navodi se u priopćenju.

Andrej Grubišić je predstavnicima Udruge Glas Poduzetnika predstavio analizu hrvatskog mirovinskog sustava te prijedloge izmjena.

– Ekonomska logika upućuje na zaključak da je jedino razborito rješenje za bolje buduće mirovine veće ulaganje u privatne sheme i promjena strukture ulaganja OMF-ova i MOD-ova, ukoliko želimo bolje prinose. No privatnu mirovinsku štednju ne možemo gledati odvojeno od prvog stupa i ukupnih izdvajanja za mirovine. Iako formalni doprinosi za prvi mirovinski stup iznose 15 posto, to pokriva tek nešto više od 50 posto rashoda za mirovine, a ostatak se podmiruje iz proračuna. Tu razliku opet podmiruju porezni obveznici, plaćanjem drugih vrsta poreza, što upućuje na zaključak da je stvarno izdvajanje za mirovine oko 30 posto bruto plaće! Unatoč tome, mirovine su u Hrvatskoj jako male. Predlagat ćemo postupno smanjivanje uplata u prvi stup i povećanje odvajanja u privatnu mirovinsku štednju te da se pojedincima omogući veći izbor mirovinske štednje većom razinom konkurencije, onemogući pretjerana koncentracija rizika pretjeranim izlaganjem jednom izdavatelju (npr. državnim obveznicama RH). Zalagat ćemo se za bezuvjetno nasljeđivanje sredstava iz svih oblika mirovinske štednje i barem djelomično raspolaganje sredstvima tijelom perioda štednje, makar u izvanrednim okolnostima te ukinuti mogućnost prijenosa štednje iz OMF-ova u prvi stup, jer je to političko obećanje koje nije ekonomski utemeljeno. Sve ovo što smo nabrojali zahtijeva izmjenu regulative. Ali bez toga promjene nisu moguće. Smatramo da je potrebno promijeniti i regulativu vezanu uz MOD-ove jer postojeći model tijekom prosječnog perioda korištenja mirovine (21 godina) ne osigurava očuvanje kupovne moći prenesenih sredstava iz OMF-a jer su efektivni prinosi ispod stope inflacije. To jednostavnim rječnikom znači da realno kroz 21 godinu isplate mirovine ne dobijemo onoliko koliko smo unijeli u MOD – rekao je Grubišić.

– Veseli me da u Hrvatskoj postoje Udruge kao što je Udruga članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova, koja želi dati aktivan i konstruktivan doprinos promjenama. Zalažu se, kao i mi, za jačanje privatne inicijative te smo ih prepoznali kao Udrugu koja kroz svoje djelovanje podupire bitne vrijednosti koje zastupa UGP, dijele ciljeve i viziju Hrvatske 2.0. Analiza hrvatskog mirovinskog sustava koju su nam predstavili je izuzetno vrijedan dokument, koji je produbio naša znanja o ovoj važnoj temi, oko koje ni sami nismo bili dovoljno informirani, a radi se o našoj imovini i našim mirovinama – izjavio je Bujas.

Sporazum o suradnji, između ostalog, kaže da će se dvije udruge, potpisnice sporazuma, međusobno obavještavati o svim važnim inicijativama i događajima, međusobno se podržavati u zahtjevima koje upućuju nadležnim tijelima ukoliko oni odražavaju njihove temeljne vrijednosti i načela djelovanja te da će zajednički kreirati inicijative i događaje od zajedničkog značaja, kao i zajednički se prijavljivati na projekte financirane od sredstava EU.