Ulaganja u dionice u posljednja tri mjeseca donosila su čak i dvostruki povrat

Koronakriza, koja je za gospodarstvo bila šokantno iskustvo bez presedana, bila je prilika za zaradu na transakcijama kupnje i prodaje dionica – i na domaćem tržištu i na svjetskim tržištima kapitala. Jedan nam je mali investitor ispričao da je na početku krize, kad su se vlasnici dionica u panici masovno rješavali svojih vlasničkih udjela, učinio upravo suprotno: u tom trenutku odlučio se na kupnju. Konkretno, jedna od dionica kojima je trgovao bila je ona američke aviokompanije Delta Airlines, koju je kupio za 24 dolara po dionici, a koja je prije velikog pada vrijedila 62 dolara. U travnju ju je prodao, nakon približno dva mjeseca, za 37 dolara. Budući da je u tu transakciju uložio deset tisuća američkih dolara, zaradio je 5400 dolara. Naš sugovornik dosad nije ulagao u dionice, ali rekao je da ga je na to ponukalo to što je dva puta svjedočio padu i oporavku dionica na svjetskim burzama, prvi put 11. rujna 2001., a onda tijekom krize 2009., stoga je koronakrizu pokušao iskoristiti za zaradu i u tom je naumu uspio.

Vlatko Kesegić, broker i investicijski savjetnik u Fima vrijednosnicama, ističe da tko god je bio dovoljno hrabar u ožujku angažirati kapital i kupiti dionice, odnosno u trenutku kad je zabilježen veliki krah na svim svjetskim burzama, mogao je dobro zaraditi. Mlađi klijenti kupovali su najčešće dionice tehnoloških kompanija. Od razdoblja najnižih cijena, u ožujku, Zoom Video Communications, Inc., narastao je za 200 posto, a od početka godine za čak 250 posto. Kompanija je na burzi izlistana u kolovozu 2019., kad je cijena dionice bila 36 američkih dolara, a danas je oko 240 dolara, što znači da su investitori u tom razdoblju na Zoomu mogli zaraditi nevjerojatnih 670 posto!

Druga kompanija koja je bila velika dobitnica krize jest Amazon. Budući da se sve više trgovine temeljilo na internetskoj prodaji, Amazon je narastao od početka godine za 41,5 posto. Treći dobitnik, prema Kesegiću, bio je Netflix jer je većina ljudi ostala kod kuće u izolaciji, zbog čega je drastično skočio broj njegovih pretplatnika, a time i cijena dionice, koja je narasla za 35 posto.

I niska cijena nafte, posebno njezini negativni predznaci, privukli su mnogo klijenata jer su svi očekivali oporavak cijene, što se i dogodilo.

U fokusu investitora bile su i kompanije iz zdravstvenog i farmaceutskog sektora koje rade na izumu cjepiva protiv koronavirusa. Ona koja prva pronađe cjepivo bit će glavna dobitnica tržišta kapitala. Tako je Regeneron Pharmaceuticals od početka godine porastao za 58 posto, što ne začuđuje jer su Njemačka, Francuska i Španjolska već unaprijed naručile 500 milijuna doza cjepiva od onoga tko to ga izumi i proizvede.

Unatoč krizi mnoge su se kompanije našle na povijesnim vrhuncima: Apple je dosegnuo vrijednost od bilijun i pol dolara, slijede ga Microsoft i Google, koji su najprije pali, ali nakon toga ubrzano su porasli. Aviokompanije i automobilska industrija također su se počele oporavljati jer se predviđalo da taj pad neće biti tako drastičan kao što se u početku činilo i da će se prije ili poslije oporaviti. Mnoge su i narasle, a jedna od rijetkih u automobilskoj industriji bila je kompanija Tesla. Tržište kriptovaluta reagiralo je slično kao tržište dionica: palo je u približno isto vrijeme i oporavljalo se u približno isto vrijeme. Iako se nagađalo da će u koronakrizi kriptovalute biti utočište investitorima, oni su umjesto toga za utočište odabrali likvidnost.

Kad je o domaćim dionicama riječ, analitičari Fima vrijednosnica ističu da su se nakon prvotnog pada brzo stabilizirale prehrambene kompanije – Podravka i Atlantic Grupa. Od početka godine do vrhunca pandemije Podravka je bila oko 32 posto u minusu, što je u skladu s padom tržišta. Nakon toga se oporavila, i to za 30 posto, no dobar je pokazatelj što se među prvima počela vraćati na vrijednosti prije izbijanja krize.

U Hrvatskoj su najmanje padove zabilježili HT i Ericsson Nikola Tesla. AD Plastik ​oporavio se za 40 posto, Optima Telekom, Saponia i Dalekovod više od 40 posto, bolje i brže od Crobexa, koji se oporavio za 20 posto. Brzo se oporavlja i Valamar Riviera, čija je dionica od početka godine pala za 54 posto, ali se njezina vrijednost uspjela oporaviti za 50 posto, što znači da je sada na oko 75 posto one vrijednosti prije početka krize.

– Oni investitori koji su ušli u trgovanje dionicama kad su one bile na najnižoj razini, mogli su zaraditi trideset, pedeset i više posto. Na stranim dionicama moglo se zaraditi još mnogo više. Bilježimo drastično povećanje broja maloprodajnih investitora ne samo u kupnju domaćih dionica nego i stranih. Uvijek smo imali jednak postotak ostvarene trgovine u Hrvatskoj i inozemstvu, a prvi put ove godine više klijenata ostvaruje promete na inozemnim burzama nego na domaćima – ističe Kesegić.

