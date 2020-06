Ulaganja u turizam: Najviše se novca slijeva iz Istre u Istru

Procjena Ministarstva turizma o investicijama u turizam 2020., koje se izrađuju na temelju ankete, početkom godine bila je milijardu i 76 milijuna eura. Dakako, bilo je to prije korone i prije nego što je turistički sektor pao na koljena. Prema informacijama s terena, velike hotelske kuće završit će prije planirane i dogovorene investicije, ali nove se odgađaju do daljnjega.



Svi stišću remen i čekaju ishod situacije s pandemijom i Vladinim mjerama. Ne zapošljavaju se sezonci, a zbog vrlo sporog povratka rezervacija ovo ljeto vjerojatno neće biti otvoreni ni svi hotelski kapaciteti. Zanimljivo je da većina hotelskih kompanija karte trenutačno baca na kampove, koji su mnogo otporniji na globalnu zdravstvenu situaciju od hotela jer omogućavaju veću distancu, stoga ove godine najviše ulaganja u Istri možemo očekivati upravo u segmentu kampinga, na koji, inače, u prosjeku otpada više od trideset posto ukupnih prihoda hotelskih kuća.

Oprezno s najavama

Prema anketi Ministarstva turizma, u Istri je najavljeno 208 milijuna kuna ulaganja, Primorsko-goranskoj županiji 51 milijun kuna te Ličko-senjskoj županiji 2,5 milijuna kuna. Tako je u Novalji, koja se nalazi u Ličko-senjskoj županiji, početkom godine kategoriziran novi objekt, hotel Olea s četiri zvjezdice u vlasništvu Ivice Lukanovića, bivšega gradonačelnika Kastva.

Najviše novca u hrvatski turizam i dalje se slijeva iz Istre i u Istru. Većina je istarskih hotelskih kompanija na burzi, zbog čega su u ovom trenutku vrlo oprezne s najavama daljnjih ulaganja u već najavljene projekte. Među najvećim su ulagačima Valamar Riviera, Maistra, Plava laguna i Arena Hospitality Group.



Jedna od najvećih investicija u Istri, pa i u hrvatskom turizmu, danas je ona Valamara Riviere u novu zonu Pical s pet zvjezdica u Poreču, čija je ukupna vrijednost milijardu i pol kuna, a ulaganje u bivši hotel Pical, buduću Pineu, iznosi 100 milijuna eura. Zona Pical, čiji je ukupni kapacitet 514 smještajnih jedinica, trebala bi otvoriti pet stotina novih cjelogodišnjih radnih mjesta i Poreču donijeti nove plaže, šetnice, sportske i rekreativne javne zone.

Trebala bi poslovati cijelu godinu, a podrazumijeva i gradnju najvećega kongresnog centra u Istri s kapacitetom za 1200 osoba. Otvaranje te zone bilo je predviđeno iduće godine, no na pitanje u kojoj je fazi investicija i hoće li biti završena u zadanom roku od Valamara ​nismo dobili odgovor. Plava laguna je prije mjesec dana izvijestila javnost da je uvjete rada prilagodila situaciji na tržištu (smanjila je plaće) i da do daljnjega ne zapošljava sezonce.



– Kako bismo zadržali snažnu likvidnost, uveli smo mjere štednje i sveli troškove na nužne. Prilagođen je plan kapitalnih ulaganja i prije započete investicije bit će privedene kraju, a nove će do daljnjega biti odgođene –​ priopćeno je iz Plave lagune.

Aktivni investitori

No zato je ove je godine u ulaganjima bila vrlo aktivna kompanija Arena Hospitality Group (AHG) koja je nedavno od države kupila pulski hotel Riviera za 365 milijuna kuna. Lani je uložila više od 240 milijuna kuna u svoj portfelj imovine, što je uključivalo prvu fazu ulaganja u kamp s četiri zvjezdice Arena Grand Kažela, koji je vrata gostima otvorio prije mjesec dana, i prvih deset smještajnih jedinica apartmanskog naselja Arena Verudela Beach.

Ukupna investicija u obnovu tog apartmanskog naselja s četiri zvjezdice iznosi šezdesetak milijuna kuna. Novo apartmansko naselje Arena Verudela Beach, kažu u kompaniji, otvara se u drugoj polovini srpnja, a hotel Park Plaza Histria otvoren je početkom lipnja.



– Nastavljaju se radovi na najvećoj investiciji, hotelu Brioni, vrijednom 240 milijuna kuna; otvorenje se planira za sezonu 2021. Sagrađen početkom 70-ih godina 20. stoljeća, bio je jedan od najpopularnijih hotela u bivšoj Jugoslaviji u kojem su boravile mnoge poznate ličnosti tog vremena: političari, umjetnici, glumci... Nakon kompletne obnove postat će moderan luksuzni hotel s 227 soba i apartmana s ambicijom da postane perjanica hotelskog poslovanja Arena Hospitality Groupa. Sedmokatni hotel sa smještajnim jedinicama koje će većinom imati prekrasan pogled na otočje Brijuni, po kojemu je i dobio ime, imat će kompletno obnovljene sadržaje kao što su dvorane za sastanke i konferencije, zatvoreni bazen, wellness-centar sa saunama i prostorijama za opuštanje, fitness-centar te vanjski beskonačni bazen sa sunčalištem. Nekoliko restorana i barova u hotelu gostima će nuditi raznoliku gastroponudu, od lokalne, mediteranske kuhinje do internacionalnih specijaliteta iz kuhinja raznih dijelova svijeta. Nakon investicije bit će označen kao svjetski priznati hotelski brend visoke kvalitete – najavljuju u AHG-u.

Planovi i redefinicije

---U ovoj godini nastavilo se intenziviranje investicijskog ciklusa u toj kompaniji. Radilo se na drugoj fazi investicije u kamp Arena Grand Kažela,. Investicijski radovi uključuju daljnju zamjenu mobilnih kućica i postavljanje dodatnih 45 novih luksuznih kućica. Za vlasnike modernih kampera bit će prilagođene luksuzne prostrane parcele na najboljim, prvorazrednim pozicijama uz more. Ukupna je investicija u kamp Arena Grand Kažela u obje faze malo veća od 200 milijuna kuna.

U Maistri će zbog pandemije koronavirusa i znatno smanjenje poslovnih aktivnosti u turizmu redefinirati investicijske planove i odrediti prioritete. No dovršit će se sve planirane i započete ovogodišnje investicije te se nastavljaju pripremati budući projekti.



– Konkretne investicije ove godine u Istri uključuju nastavak renoviranja hotela Eden, uređenje okoliša Istarske hiže, restorana u sklopu obiteljskog hotela Amarin, a najveća je investicija podizanje razine kvalitete sadržaja i ponude u rovinjskim i vrsarskim kampovima. U Zagrebu počinje projektiranje kompletne obnove hotela Panorama i Westin, a u Dubrovniku je najvažniji projekt nastavak, treća faza uređenja hotela Hilton Imperial – najavljuju u Maistri.



Adris grupa u skladu s planovima u sljedećemu trogodišnjem razdoblju planira uložiti više od četiri milijarde kuna, od čega u turistički dio svog poslovanja oko tri milijarde kuna. Plan uključuje gradnju novih i repozicioniranje postojećih proizvoda u svim turističkim odredištima u kojima posluje: Rovinju, Vrsaru, Dubrovniku, Zagrebu i, najnovije, Splitu. Naime, uskoro se očekuje i formalni završetak postupka povezanog s hotelom Marjan u Splitu, što će Adrisu omogućiti ulazak u to rastuće turističko odredište.

---Kad je riječ o javnim ulaganjima u ovoj godini, Ministarstvo turizma u sklopu svojih programa 'Konkurentnost turističkoga gospodarstva' i 'Program razvoja javne turističke infrastrukture' sufinanciralo je 71 projekt na istarskom području sa šest milijuna kuna, 52 projekta nu Primorsko-goranskoj županiji su Ličko-senjskoj županiji u vrijednosti od milijun kuna, od kojih će se neki realizirati ove godine. Sudeći po prognozama turističkog sektora, ove godine, pa ni sljedeće, ne trebamo se nadati velikim investicijskim ambicijama. U proteklom razdoblju navijali smo za investicije u nove kapacitete, a ne samo obnovu postojećih objekata, no u sadašnjim okolnostima treba pozdraviti svaki investicijski poslovni potez, makar to bilo ulaganje u novu posteljinu.