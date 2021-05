Ulaganje u domene: Koštaju manje od nekretnina i troše manje živaca od kriptovaluta

Danas kada se priča o ulaganju, većini prvo na pamet padnu kriptovalute, nekretnine ili fondovi. Kod nas, kupnja nekretnine jedan je od najpopularnijih načina dugoročnog ulaganja, a u zadnje vrijeme to postaju i kriptovalute. No, prije kriptovaluta i onoga što se danas naziva ulaganje u virtualnu ekonomiju, moglo se ulagati (a može se još uvijek) u internetske domene, koje predstavljaju ulaganje malog rizika.



Nekretnine ako nisu iskorištene na pravi način tj, ako nisu iznajmljene i ne donose profit, samo stvaraju trošak svom vlasniku, dok su kriptovalute toliko volatilne da se jednoga dana možete probuditi bez ičega. To s domenama nije slučaj. Za razliku od ostalih ulaganja koje svako na svoj način predstavlja određeni rizik, ulaganje u domene može, ako se pametno izvede, biti iznimno jeftina investicija koja dugoročno neće financijski iscrpiti vlasnika kao nekretnine ili psihički kao kriptovalute, a u konačnici može donijeti iznimno dobar profit.



Možda će netko pomisliti da su sve dobre domene već kupljene i iskorištene, što je u neku ruku istina, ali mnoge se od njih dalje preprodaju, što znači da imaju i veće cijene. Međutim, početne cijene novih domena su relativno niske i svatko može stvoriti svoju domenu i kupiti ju bez većih problema. Na platformama poput GoDaddy.com moguće je pretražiti baze domena, vidjeti koje nisu zauzete ili smisliti neku novu koja još ne postoji i pretvoriti je u svoju domenu. Također, možete i već postojećim domenama provjeriti vrijednost.



Domene su u Hrvatskoj došle u mainstream medije početkom pandemije kada je jedna agencija pretekla Vladu i registrirala domenu koronavirsu.hr, koju je onda dobro i unovčila, što pokazuje samo da dobra i brza reakcija na neki događaj također može generirati milijune kuna od samo jedne domene.



No, nije Vlada puno potrošila ako pogledamo neke od najskuplje prodanih domena u svijetu. Najskuplja domena plaćena je čak 49,7 milijuna dolara a radi se o domeni CarInsurance.com. Na vrhu je još jedna vezana za osiguranja naziva Insurance.com koja je prodana za 35,6 milijuna dolara. Tu je i domena VacationRentals.com koja je prodana za 30,18 milijuna dolara kao i Voice.com koja je plaćena točno 30 milijuna dolara.



Ono što privlači investitore u domene je činjenica da jedna domena koja možda pri kupnji ne obećava kroz nekoliko godina može postati apsolutni hit i vlasniku donijeti iznose kakve smo naveli pasus iznad. No, i kod ulaganja u domene treba biti oprezan kao i kod svakog špekulativnog ulaganja. Velika je mogućnost da će netko u svom portfelju imati više stotina domena od kojih će se možda jedna ili dvije na kraju isplatiti.



Također, vrlo je moguće da će mnoge domene godinama biti bez kupca, što znači da će vlasnik domene morati plaćati troškove obnove koje iznose oko desetak dolara po domeni, pa ako ih posjeduje više stotina ili tisuća, i ti se troškovi mogu nagomilati. U svakom slučaju, kupiti domenu je lako, jeftinija je od nekretnine, troši manje živaca od kriptovaluta i za neke može biti odličan način ulaganja a u konačnici i zarade.

