Umjesto teniskih terena Ive Majoli na Cmroku - stanovi

Teniske terene zamijenit će stanovi – tako bi se u kratkim crtama mogao opisati epilog višegodišnje trakavice oko stečaja tvrtke poznate hrvatske tenisačice Ive Majoli u čijem se vlasništvu do nedavno nalazilo oko 7000 kvadrata vrijednog zemljišta na elitnoj lokaciji u Zagrebu.

Naime, zemljište na Cmroku kupila je bjelovarska tvrtka IMN za 22,2 milijuna kuna u vlasništvu Domagoja Sedlića koji nam je telefonskim putem potvrdio da planira gradnju na spomenutoj lokaciji.

- Što ću graditi ovisi o zagrebačkom GUP-u koji tek treba biti donesen, pa tek nakon toga mogu preciznije govoriti o svojim planovima – kratko je o najavio Sedlić, naznačivši da u taj projekt ide s partnerima.

Nije precizirao o kome je riječ, no budući da je na spomenuto zemljište nedavno u gruntovnici upisano založno pravo tvrtke Feal in u vrijednosti od 22,5 milijuna kuna, vrlo je vjerojatno da Sedlić u projekt na Cmroku ulazi s tom tvrtkom poznatoj po stambenoj gradnji.

Obveze tvrtke Teniski centar Majoli do sada su se popele na oko 74 milijuna kuna, tako da će se od prodaje zemljišta po svemu sudeći naplatiti samo tvrtka Kermas energija, na čijem je čelu Nenad Končar, a za koju se u medijima krajem 2016. godine navodilo da je podmirila dugove tvrtke Ive Majoli otkupivši tražbine od H-Abduco za 38 milijuna kuna. No, u revizorskom izvješću Kermas energije navodi se da je ta tvrtka otkupila tražbine vrijedne oko 4,7 milijuna CHF plus kamate za samo 18,7 milijuna kuna te dokapitalizirala Teniski centar sa 750 tisuća kuna, tako da će Končar u svakom slučaju vratiti uloženi novac.