Umro ugledni hrvatski ekonomist Stjepan Zdunić

Ugledni hrvatski ekonomist i ministar u hrvatskim vladama početkom 1990-tih godina Stjepan Zdunić umro je u petak, 4. veljače u 87. godini.

Vijest o smrti profesora Zdunića objavio je Ekonomski institut Zagreb, prenosi Hina.

Stjepan Zdunić rođen je 1935. godine u Bickom Selu pokraj Slavonskog Broda. Diplomirao je 1959. godine te doktorirao 1974. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

U Ekonomskom institutu, Zagreb bio je zaposlen od 1962. do umirovljenja 2005. godine. U svojoj se znanstvenoj karijeri usavršavao na Sveučilištu Wayne u Detroitu i bavio istraživanjima u domeni teorije i politike gospodarskoga razvoja i gospodarskog sustava, regionalnoga razvoja, makroekonomske teorije te monetarne i tečajne politike.

Stjepan Zdunić je bio ministar u prve tri hrvatske vlade. U prvoj vladi u razdoblju od 30. svibnja do 24. kolovoza 1990. godine bio je ministar društvenog planiranja, a to je bio i u drugoj vladi od 24. kolovoza do 4. listopada 1990., dok je u trećoj Vladi bio ministar gospodarskog razvitka, od 15. prosinca 1991. do 12. kolovoza 1992.

Profesor Zdunić je bio savjetnik predsjednika Republike Hrvatske u mandatu Stjepana Mesića od 2000. do 2002. godine.

Autor je niza znanstvenih i stručnih članaka i knjiga, od kojih se najrecentniji naslovi bave ekonomikom post-tranzicije.