ZSNTP: Unatoč poboljšanju, proizvođači su i dalje u podređenoj poziciji u odnosu na trgovce

Nakon što je Agencija za tržišno natjecanje (AZTN) kaznila trgovački lanac Spar s 1,3 milijuna kuna zbog 'iznimno teške povrede Zakona o sprečavanju nepoštenih trgovačkih praksi' (ZSNTP), pitali smo male proizvođače suočavaju li se i dalje s pritiscima velikih trgovačkih lanaca. Uz uvjet da ostanu anonimni, rekli su nam da je Zakon koji je donesen u rujnu 2017. ipak doprinio nekoj zaštiti malih proizvođača, ali da je to daleko od željenog.

- Moram biti miran da ne bih eksplodirao, pa je najbolje da šutim. Ja sam mali proizvođač i trgovac u svakom trenutku može odustati od mene i kupiti proizvod od konkurencije, pogotovo inozemne. Dakle, u startu je moja pozicija lošija i Zakon koji je u osnovi dobar ništa mi ne može pomoći. U svakom slučaju, dešava se i dalje da me pritišću s akcijama, iako, ako ćemo pošteno, ti su pritisci sada ipak manji nego prije. Mogu reći da je Zakon ipak omogućio nama malima kakvu-takvu zaštitu, što je bolje nego prije kad nismo imali nikakvu. Ako ništa drugo, trgovci sada urednije plaćaju, iako ima slučajeva da neki proizvođači-dobavljači i dalje moraju zivkati da im se plati njihova roba – rekao nam je jedan koji se bavi stočarstvom.

Iako i drugi sugovornici potvrđuju da je sada urednije plaćanje naglašavajući da još uvijek nije u potpunosti uredno, proizvođač voća naglašava da je na urednije plaćanje utjecalo više faktora. Jedan od njih svakako je Zakon koji je definirao kad se roba mora platiti. Drugi je pak faktor promjene na tržištu koje su natjerale aktere na drukčije ponašanje, prije svega trgovačkih lanaca. Naime, sugovornik podsjeća da je Zakon donesen zbog EU, ali i zbog ponašanja tvrtki iz Agrokorovog sustava, pri čemu ne misli samo na retail, nego i na otkupljivačke centre. U takvoj su klimi poslovali i drugi trgovački lanci. Nakon propasti Agrokora stvari su se počele normalizirati. Osim toga, kaže, broj proizvođača voća i povrća u Hrvatskoj danas je manji nego prije, što znači da je domaća ponuda, objašnjava, manja. To se posebno pokazalo problematičnim za trgovce za vrijeme lockdowna, ali i kasnije, pa je i to razlog što su trgovci počeli urednije plaćati.

- Gledajte, ZSNTP je u osnovi dobar, iako bi se mogao doraditi. No niti jedan zakon, koliko god bio dobar, ne može u potpunosti nadomjestiti pravila koja se uspostavljaju na tržištu. Upravo primjer koji sam naveo pokazuje da su trgovci počeli plaćati urednije i zbog drugih faktora, a ne samo zbog odredbi ZSNTP-a – kaže sugovornik.

Dodaje da će mali proizvođač uvijek biti u inferiornom položaju. No on navodi i neke stvari koje trgovcima i otkupljivačima objektivno otežavaju posao. Naime, trgovci i otkupljivači prema ZSNTP-u moraju odmah po isporuci robe reći proizvođaču koliko će mu za nju platiti, no u praksi se pokazao kao problem taj što otkupljivačima treba vremena kako bi se kalibriranjem ustanovila kvaliteta robe, koliki je kalo…, a to ne može odmah.

Drugo, objašnjava, ako trgovci i otkupljivači zaključe da malog proizvođača mogu tlačiti, kako se izrazio, oni će to i učiniti. Izvući će maksimum od njega u svoju korist, što znači da pregovaračka pozicija proizvođača ovisi i o tome u kakvoj je trenutno situaciji. Pogotovo će tu situaciju trgovci nastojati iskoristiti nakon što je prema novim odredbama trgovac dužan prodajom robe naplatiti najmanje deset posto marže.

Naime, objašnjava, do sada su trgovci znali prodavati robu bez marže (u akcijama u kojima su često i dobavljači morali spustiti cijenu) kako bi privukli kupce u trgovine, a sada će pogotovo, predviđa naš sugovornik, pritiskati proizvođače da spuste cijenu kako njihova zakonom obavezna marža ne bi prouzročila veću akcijsku cijenu od predviđene.

Jedan proizvođač voća i povrća pak smatra da to što AZTN kažnjava trgovačke lance u principu za male proizvođače ne znači ništa. Obrazlaže to tvrdnjom da oni kojima trgovački lanac ne plati robu i dalje ostaju bez svog novca.

- Trgovački lanac i otkupljivač će platiti kaznu, ako je uopće i plate, ali mi i dalje imamo problem jer nama nije plaćena naša roba. Osobno nisam bio u toj situaciji, ali vas uvjeravam da znam neke proizvođače koji jesu. U svakom slučaju, sigurno je da i danas ima nekih otkupljivača i trgovačkih lanaca koji ne plaćaju na vrijeme, odnosno dugo ih se čeka da plate – priča sugovornik.

Preostaje im da tuže dužnike, ali ističe da su pogotovo mali proizvođači preslabi da se upuštaju 'u tu neizvjesnu avanturu'. Ima neke prijedloge. Ili da Agencija za plaćanje isplati potraživanja proizvođačima kojima nije u zakonskom roku plaćena roba pa da ona kao mnogo jača organizacija 'utjeruje' dug od otkupljivača i trgovačkih lanaca, ili da to uradi za njih AZTN koji bi odredio kažnjenoj tvrtki da uplati dug, tj. da praktično preuzme funkciju suda.

Koliko je to izvedivo, nismo baš sigurni, no iako naš sugovornik tvrdi da ZSNTP nije riješio problem malih proizvođača, i on ističe da je sada odnos s trgovačkim lancima i otkupljivačima ipak bolji nego ranije. Odnosno, da je polučio ipak bolje uvjete poslovanja malih.

Slično govore još dvojica proizvođača, dok je jedan rekao 'da ništa ne valja' jer je ZSNTP loš te da 'i dalje tlače male'. Zanimljivo je pak da je jedan proizvođač povrća rekao da nikad nije imao problema s trgovačkim lancima i da je i sada suradnja vrlo korektna. Doduše, radi se o nešto većem proizvođaču koji surađuje s par trgovačkih lanaca pa je njegova pregovaračka moć vjerovatno nešto i bolja.

U svakom slučaju, iako je Zakon donio napredak u odnosima između proizvođača, otkupljivača i trgovaca, kazne koje s vremena na vrijeme AZTN odredi pokazuje da stvari još uvijek nisu dovedene na zadovoljavajući nivo.