Uz novi broj Lidera stiže prilog Autotrend i iduće desetljeće mobilnosti

Uz novi broj Lidera, da se svi malo odmorimo od koronavirusa, stiže prilog Autotrend. U njemu ćete moći saznati djelić onoga što nas očekuje u sljedećih desetak godina u autoindustriji. Kažemo djelić, jer sve što bi se moglo dogoditi i u kojem smjeru trenutno idemo, za pobrojati i napisati sve o svim inovacijama, prilikama i mogućnostima, trebalo bi nam 'more' stranica.

Sve se mijenja, od novih pogonskih sklopova do digitalno povezanih ekosustava, pa sve do promjena navika samih korisnika vozila. Sve nas to u skorije vrijeme očekuje. Ali to nije ni približno sve. Stručnjaci spominju vodik kao novo pogonsko gorivo koje bi trebalo proizvesti revoluciju u autoindustriji. Struja je već tu, a bit će je mnogo mnogo više. Svi proizvođači izbacuju polako električna vozila ili hibride, a taj trend neće prestati. Tehnološke tvrtke postaju važan partner autoindustriji i proizvođačima automobila koji će razvijati manje nego što proizvode, jer će razvoj raznih sustava pasti na IT tvrtke. Što još možemo očekivati, saznao je Jozo Knez.

O novim alternativnim načinima prijevoza pisala je Kata Pranić. Tijekom istraživanja saznala je zašto mladi menadžeri sve više preferiraju mikrovozila, poput električnih skutera, bicikala i romobila. Što je tako privlačno u malenom vozilu koje ne morate pokretati na vlastiti pogon, tj pedaliti ili odgurivati se u slučaju romobila. Jesu li menadžeri samo lijeni po tom pitanju ili se iza ove priče kriju neki dublji razlozi? Također, sve je bliže dan kada se ovakva prijevozna sredstva neće kupovati već dijeliti, pa možda je u tome tajna njihove privlačnosti.

Nisu samo osobni automobili krenuli prema budućnosti. I gospodarska vozila su na tom putu, pa tako i flote gospodarskih vozila postaju sve zelenije. Kako će se razvijati ta situacija i koliko se tvrtkama isplati ulagati u 'zeleni vozni park' saznala je Ksenija Puškarić.