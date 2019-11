Uz pomoć Bankarstva s društvenim utjecajem do uspjeha socijalnih poduzetnika

Danijela Kasumović Maružin defektologinja je koja je pokrenula ugostiteljski objekt u Puli u sklopu poduzeća Punkt, u kojem zapošljava osobe s invaliditetom. Ideja je potekla iz posla kojim se bavila, a to je osposobljavanje invalidnih osoba za rad i njihova asimilaciju u poslovnu zajednicu. No, odaziv poduzetnika bio je vrlo slab ili nikakav. Zato je gospođa Danijela odlučila sama pokrenuti posao i zaposliti ljude koje je do tada bezuspješno pokušavala uklopiti u drušvo i donekle osamostaliti.

---U pokretanju posla podržala ju jekoja je prepoznala pozitivan društveni utjecaj projekta, što je omogućilo ovoj pulskoj poduzetnici da danas zapošljava 11 radnika od kojih je sedam invalida ili osoba s posebnim potrebama.

- Nudimo marende, slastice i catering usluge. Mi smo društeno poduzeće, pokrenula sam ga zbog drušvene promjene, ne zbog profita i stoga imamo povoljne cijene jer nam je prvenstveni interes pokriti troškove i platiti ljude. Posla imamo, klijenti su fantastično reagirali jer je kvaliteta namirnica koje nudimo izuzetna, budući da smo u posao uključili male lokalne proizvođače. Time smo zatvorili krug u kojem radimo i jedni druge podržavamo - izjavila je za Lider ova socijalna poduzetnica.

A sve takve i slične projekte Zagrebačka banka podržava kroz svoj novi program Bankarstva s društvenim utjecajem kojem je cilj stvaranja boljeg i humanijeg drušva.

- Do sada smo dodijelili oko pet milijuna kuna poduzećima i ustanovama koje su aktivne u znanosti, obrazovanju i društveno angažiranom radu, a u sklopu projekta kojeg danas predstavljamo posebno smo fokusirani na kompanije koje počinju poslovanje, ulažu u nove tehnologije te poduzeća koja imaju pozitivan i mjerljiv društveni utjecaj u turizmu, poljoprivredi ili nekoj drugoj djelatnosti - rekao je prilikom predstavljanja programa Miljenko Živaljić, predsjednik uprave Zagrebačke banke.

Mikrokrediti su namijenjeni poticanju mikropoduzetnika do deset zaposlenih kojima prihodi i imovina ne premašuju 15 milijuna kuna. Posebnu pozornost, kada je riječ o mikrokreditiranju, odnosno kreditima do 20 tisuća eura, Zaba će usmjeriti na poduzetnike početnike, na projekte koji generiraju nova radna mjesta, žene poduzetnice, inovatore te poduzetnike u slabije razvijenim područjima.

---Mikrokrediti su već godinama u ponudi Zagrebačke banke, a samo ove godine Zaba je plasirala gotovo 500 mikrokredita u ukupnom iznosu od 37 milijuna kuna. Od sljedeće godine Banka će poduzetnicima ponuditi novu liniju mikrokredita u suradnji s Europskim investicijskim fondom, koja će još više biti prilagođena potrebama mikropoduzetnika.

Slično kao što je već financijski podržala pulsku poduzetnicu Kasumović Maružin Zagrebačka banka će u sklopu Bankarstva s društvenim utjecajem financirati i projekte koji osim financijskih imaju mjerljiv pozitivan društveni utjecaj, s ciljem promocije takvih projekata i naglaska njihove važnosti za razvoj zdravog drušva.

Osim toga, u sklopu projekta 'social impact bankinga' Zaba će provoditi i financijske edukacije građana, kako bi podigla razinu financijske pismenosti i podigla razinu odgovornosti građana. Edukacije će se organizirati i za poduzetnike, primarno za poduzetnike početnike, a na radionicama će se moći naučiti kako izraditi poslovni plan, predstaviti financijske termine i naučiti čitati osnovne financijske izvještaje.

Iako je poslovanje Zagrebačke banke i do sada bilo usmjereno na društveni i gospodarski napredak Bankarstvo s društvenim utjecajem još će više težiti identificiranju, poticanju i financiranju projekata i poduzetnika koji imaju potencijal pozitivno utjecati na razvoj drušva u cjelini, čulo se u četvrtak na predstavljanju projekta.