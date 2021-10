Valamar Riviera ove godine očekuje oporavak poslovanja na 85 posto 2019. godine

Prema izvještaju o poslovanju u prvih devet mjeseci 2021. godine, Valamar Riviera ostvarila je značajan oporavak turističkog poslovanja u odnosu na kriznu 2020. godinu. Ostvarena operativna dobit (EBITDA) u prvih devet mjeseci 2021. godine je dosegla razinu od 93 posto pretkrizne 2019. godine, a poslovni prihodi u istom razdoblju iznose 1,5 milijardi kuna, odnosno 75 posto realizacije u 2019. godini.

Dok su prva dva tromjesečja 2021. godine i dalje bila pod izraženim utjecajem pandemije COVID-19 i restrikcijama putovanja, treće tromjesečje bilježi normalizaciju turističkog poslovanja u gotovo svim destinacijama. Ukupan broj noćenja u prvih devet mjeseci dosegnuo je 75 posto istog razdoblja 2019. godine, uz realizirano povećanje prosječne cijene od 7 posto. Najveći broj Valamarovih hotela otvoreno je u lipnju, a uobičajena popunjenost visoke sezone dosegnuta je sredinom srpnja. S obzirom na visoku potražnju u vrhu ljetne sezone, Valamar je u sjevernim destinacijama postigao odlične rezultate u trećem kvartalu, osobito u kampovima gdje je ostvareno 15 posto više prihoda nego 2019. godine i premium segmentu hotela i ljetovališta gdje je ostvaren 10 posto veći prihod nego 2019. godine. S druge strane, u prvih devet mjeseci ove godine nije postignut značajniji oporavak poslovanja u destinaciji Dubrovnik i turističkim objektima 2* i 3*.

U 2021. godini Valamar Riviera očekuje ostvariti operativnu dobit (EBITDA) u rasponu od 635 milijuna kuna do 652 milijuna kuna, odnosno 83 posto do 85 posto od ostvarenja 2019. godine kao rezultat poduzetih mjera štednje u prvom dijelu godine te snažnog oporavka poslovanja tijekom ljetne sezone. Procjenjuje se da će konsolidirani prihodi za 2021. godinu doseći 1.625 do 1.655 milijuna kuna odnosno oko 75 posto realizacije 2019. godine. Iako su očekivani financijski rezultati za 2021. godinu pozitivni, treba naglasiti da u najvećem dijelu neće nadoknaditi neto gubitak od 359 milijuna kuna iz 2020. godine. Nastavak normalizacije turističkog poslovanja očekuje se tijekom 2022. i 2023. godine.

Valamar je kroz razdoblje krize nastavio s razvojem poslovanja i turističkih proizvoda. Finaliziran je Istra Premium Camping Resort 5*, najveći projekt razvoja kampova u Hrvatskoj u vrijednosti ulaganja od 455 milijuna kuna. Uspješno su završene investicije u Valamar Parentino hotelu u Poreču i Valamar Meteor hotelu u Makarskoj usmjereni na ponudu i usluge za obiteljski odmor. Na otoku Hvaru otvoren je prvi lifestyle hotel [PLACES] by Valamar orijentiran na YZ generaciju, te je započeta izgradnja novog koncepta potpuno održivog Valamar eko ljetovališta za odmor obitelji, uz poštivanje najviših standarda zelene gradnje, korištenja obnovljivih izvora energije i visoke razine energetske učinkovitosti.

Osim toga, u 2021. godini proširene su strateške suradnje s mirovinskim fondovima. Valamar je s AZ mirovinskim fondovima dogovorio drugu fazu dokapitalizacije Imperial Riviere vrijednu 690 milijuna kuna s ciljem daljnjeg razvoja turističkog portfelja u Dubrovniku, Makarskoj te na otoku Rabu, te je zajedno s PBZ Croatia osiguranje društvo za upravljanje mirovinskim fondovima započeo ciklus ulaganja u Starom gradu na otoku Hvaru u vrijednosti od 300 milijuna kuna.

Za vrijeme krize Valamar je uz podršku socijalnih partnera i mjera Vlade očuvao sva radna mjesta što je ove godine omogućilo realizaciju solidne turističke sezone. Međutim, koronakriza će i dalje imati snažan utjecaj na turističko poslovanje i gospodarstvo u 2022. godini.

- Naredna turistička godina će i dalje biti pod snažnim utjecajem krize posebno zbog poremećaja na tržištu rada, avio prijevoza te nabave roba i usluga. Hrvatska je najbliža mediteranska destinacija značajnom dijelu Europe, te ima mogućnost krizu pretvoriti u priliku. Kako bi se to ostvarilo, nužno je već sada započeti s pripremom turističke sezone, osobito po pitanju zapošljavanja, edukacije djelatnika te pokretanja investicija - istaknuo je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamar Riviere.