Vanđelić: Nisam zadovoljan s tempom obnove ali jesam s radom Fonda

Na početku sam zamoljen da ustrojim Fond i tada je rečeno je tada da će moj posao završiti kada se Fond ustroji. On je sada ustrojen i funkcionira. Dao sam koliko mogu i shvatio sam to kao moju osobnu borbu za bolju Hrvatsku. Ali, napominjem da sam na početku rekao, ovo nije trajno, ima dovoljno dobrih ljudi u Fondu i državnoj administraciji da završe ovo što je započeto – rekao je Damir Vanđelić, sada već bivši ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na konferenciji za medije koja je održana povodom odlaska Vanđelića s čela Fonda.

Fond je jedinka koja funkcionira unutar organizma. S radom Fonda sam zadovoljan, imali smo grešaka, ali kada gledate ukupno kao Fond, mislim da je efikasan, da je postavio visoke standarde po pitanju korupcije i transparentnosti, nastavio je Vanđelić i dodao da određeni procesi stoje jer je bilo više od 100 poništenja javnih nabava.

- Prvi stup je transparentnost, drugi je borba protiv korupcije. Kad sam se prihvatio ovog posla, molio sam da mi se dopusti da probam implementirati tri ključne stvari u jednu državnu agenciju. Što se tiče transparentnosti, otvorili smo jedan sasvim novi put. Ja sam u Fondu zapošljavao isključivo ljude koji rade u drugim ministarstvima. Odlični su ljudi i treba ih pustiti da sami razvijaju alate bez ikakvog troška za agenciju, državu ili bilo koga. Borba protiv korupcije kojom smo se bavili i uskoro bi trebala dići do certifikacije. Borbu protiv korupcije smo oslonili na par ključnih stvari - transparentnost, standard ISO 37000. Treći stup na kojem sam htio temeljiti sve ovo je efikasnost. Kad gledate efikasnost Fonda, mi tu ovisimo o odlukama koje dobijemo. Kad to gledamo, imali smo 871 isplaćenu novčanu nagradu, 1311 akata od ministarstva smo riješili 78%, ostatak čeka javne nabave. Zaprimili smo samo jednu odluku o zamjenskoj obiteljskoj kući, idući tjedan potpisujemo ugovor. Zaprimili smo i tri odluke o konstrukcijskoj obnovi javnih zgrada. To je sve što smo dobili od ministarstva. Efikasnost nam je 78% u ovom trenutku. Izmjenama zakona od prije 27 dana nama je u ingerenciju pripala i nekonstrukcijska obnova. Sami smo razvili aplikaciju za zaprimanje zahtjeva. 90% zahtjeva je došlo digitalo - rekao je Vanđelić.

- Nismo s naše strane niša skrivali, ali nemam namjeru nikoga kritizirati. Stvar je u nekim podzakonskim aktima koje treba mijenjati - rekao je Vanđelić i zaključio kako nije zadovoljan s tempom obnove i dodao kako bi ona mogla završiti za desetak godina.

Na početku konferencije bilo je riječi o samoj transparentnosti rada Fonda.

- Prvo ćemo razgovarati o radu na transparentnosti gdje smo došli do toga na na webu svatko može vidjeti sve račune Fonda onda o nekonstrukcijskoj obnovi. Kratko ću sažeti na kraju sve elemente obnove te će biti moguća pitanja - rekao je Vanđelić.

Vuk Vuković ispred Instituta sinergije znanosti i društva također je pričao o transparentnosti.

- Ovim preliminarno sprječavamo bilo kakav pokušaj korupcije. Svaki trošak će biti podložan društvenoj kritici. Ovo je prvi korak. Fond ovime postavlja standard kakav do sada nije viđen. Mi smo to radili na razini gradova, ali ovo dokazuje da je moguće i na razini institucije.

Martina Puljko iz tvrtke GDI predstavila je kako korisnici mogu preuzeti podatke. Na karti će biti vidljiva svaka zgrada koja je prijavljena za obnovu. Moći će se vidjeti popis zgrada prema vrsti, prema županiji.

- Ovo je jedan od tri ključna stupa na koji smo postavili fond. To je bio i dio mojeg dogovora s premijerom. Jedan od ključnih stupova je bila transparentnost, a za to je bila ključna digitalizacija. Vi sve te tablice možete analizirati kako želite - rekao je. je i pozvao medije da korigiraju rad javnih tijela.