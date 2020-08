Vanja Bertalan (Human): Kod nas nema sitnih slova, nejasnih ponuda, kompliciranih riječi

Otkad je 2020. nagrađena Webby Awardsom, ​hrvatska digitalna agencija Human, kojoj je to samo jedna od mnogih nagrada, ali najvažnija, privlači klijente s inozemnog tržišta. Prema riječima Vanje Bertalana, suosnivača i glavnog izvršnog direktora, Human se bavi najinovativnijim i najnaprednijim rješenjima u razvoju mrežnih stranica i mobilnih aplikacija. Digitalni proizvodi te agencije redoviti su pobjednici na regionalnim i međunarodnim natjecanjima. Formula uspjeha u razumijevanju je cjelokupne priče i fokusiranju na krajnje korisnike i rezultate.

Zašto je agencija Human dobila Webby Awards 2020? Kakav je to natječaj i kakva je bila konkurencija?

– Dobili smo je zato što smo se svidjeli stručnom žiriju. Zbog nas je podignuo obrvu, natjerali smo ga da nas bolje pogleda i onda pokazali da znamo obaviti posao. Webby je najvažnija svjetska nagrada za online projekte, nazivaju ga web-Oscarom. Riječ je o doista velikom natjecanju na koje se svake godine prijavi trinaest tisuća radova u raznim kategorijama. Ove godine u svojoj smo kategoriji sreli i pobijedili velike 'ribe' poput Googlea, Samsunga, Khan Academyja, KLM-a. Naša je kategorija 'Best Practices' sama po sebi zeznuta, žiri gleda sve od čega se sastoji dobra web-stranica. Česta je zabluda da to samo znači dobar dizajn. Žiri proučava sve: od kvalitete tekstova i fotografija, dizajna do toga koliko je dobro iskustvo surfanja za korisnike, brzine učitavanja... Ma, sve.

Koja priča stoji iza nagrade Red Dot? Nju osvaja i Porsche, kako se Human našao u tom društvu?

– Red Dot ​planetarno je poznata nagrada koja se dodjeljuje za inovativnost i dizajn već 65 godina. Istina, Porsche ju je osvojio za model 911 u kategoriji produkt-dizajna i još je mnogo poznatih imena koja su sudjelovala na natjecanju. Mi smo svoju osvojili u kategoriji 'Brand and Communications'​. Na kraju dana, bio to dobar proizvod, dobar brend ili dobar koncept, sve nas veže zajednička nit dizajna i inovativnosti. Jako nas veseli naći se u takvu društvu u kategoriji 'Brand & Communications' jer nam je to dodatna potvrda da nam je kvaliteta kreative na razini. Webby nam je potvrdio dizajn, brzinu, kvalitetu weba, a Red Dot stavio pečat potvrde na naš brend i komunikaciju.

Jeste li rebrendirali agenciju i web-stranicu zbog prijava na natječaje ili je to bilo u redovitom planu?

– (Smijeh.) Ne, o rebrendiranju smo dulje razmišljali, plan da se prijavimo na natjecanja došao je tek poslije. Ime, a onda i web, mijenjali smo iz drugih razloga. Bilo nam je poslovno važno olakšati izgovor svog imena zbog stranih tržišta, htjeli smo njime prenijeti svoje vrijednosti i pristup poslu. Tijekom godina proširili smo usluge koje nudimo, nismo više samo web... I, na kraju dana, da malo otpuhnemo prašinu s 18 godina starog identiteta. Natjecanja su došla tek kad smo prespavali pokretanje novog brenda i vidjeli da je sve dobro sjelo. Inače pratimo natjecanja i sudjelujemo na njima, to je iznimno važno, ali ne radimo proizvode samo da bismo osvojili kipić.

Kolika je stvarna moć weba i je li je smanjila pojava mobilnih kanala?

– Web nikad nije bio jači. Danas svi žele imati sve na jednome mjestu, jednu središnju platformu za web i mobilne kanale prema kojoj konvergiraju svoje potrošače s drugih kanala, s društvenih mreža, oglašavanja… Dobro napravljen web koji je ujedno nativna mobilna aplikacija osnova je za sve. Zato mora biti savršeno složen. Mobilne aplikacije idu ruku pod ruku s web-stranicama i na kraju najbolje prolaze tvrtke koje su toga svjesne od početka. Nije riječ o natjecanju između dvaju uređaja, riječ je o priči koja se želi ispričati digitalnim kanalima. Često je to mobilna aplikacija ili web, ali može biti i samo dobar digitalni oglas.

Popijete li doista pet piva petkom poslije posla kako piše na jednom od postera agencije?

– Popijemo i više jer nerijetko ostanemo na poslu do kasnih sati. Ali ne radeći, to završava u pet, već se svi nekako spustimo do šanka i tako počne druženje. Ondje se rađaju i glupe ideje, dobre ideje, smiješni posteri, loše fore i prava prijateljstva. Vjerujem da zvuči kao klišej, ali doista nije. Općepoznato je da se prijateljstva stvaraju na šanku. Zato smo i postavili šank u tvrtki.

Cijeli razgovor sa suosnivačem i glavnim izvršnim direktorom agencije Human možete pročitati u tiskanom ili digitalnom izdanju Lidera.