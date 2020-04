[VIDEO] Milan Horvat usred korona-krize pokrenuo FIMA Invest: Sad je pravo vrijeme za ulaganje! 

Milan Horvat, jedan od pionira hrvatskog tržišta kapitala, pokreće FIMA Invest! U vrijeme kada je koronavirus poharao svijet, Horvat je, čini se, vratio svoj nekadašnji nadimak (mr. Riziko) i odlučio iskoristiti priliku za potencijalno ogroman rast i pozva sve investitore da mu se prodruže. Njegovu objavu s LinkedIna prenosimo u cijelosti!

"Prvi put kad sam javnosti i prijateljima ponudio da investiraju zajedno sa mnom bilo je to kod osnivanja Varaždinske burze. U taj projekt uključilo nas se dvadeset troje. Zbog zakonskih odredbi prodali smo naše udjele, no zaradili smo šest puta na uloženo! Sada to radim drugi put. Pokrenuo sam društvo za upravljanje investicijskim fondovima - FIMA Invest i pozivam vas da mi se pridružite!

Znam da vam je možda malo čudno što sad govorim o investicijama i ulaganju, kad malo toga radi, a ljudi su većinom kod kuće.... ali eto, ja mislim da je upravo sada pravo vrijeme! I ova će kriza za neko vrijeme krenuti svome kraju, za šest mjeseci ćemo već polako i zaboravljati kako je bilo. Život će se obnoviti na nekoj drugoj razini baziranoj na našoj prošlosti i uhodanim životnim navikama te nekim novim saznanjima i aktivnostima.

Zašto sada?

Posljednji put vrijeme slično ovom imali smo u krizi 2008. - 2010. Tada je, kao i sada, to bio najbolji trenutak za odvojiti jedan dio ušteđevine i okušati se u ulaganju u investicijske fondove, dionice ili dobre novopokrenute kompanije.

Zašto FIMA Invest?

Investicijski fondovi su najsloženiji segment financijskog poslovanja. Investicijsko savjetovanje su ljudi. Investicije traže iskustvo i znanje, a ja imam upravo to; stručan i iskusan tim koji taj posao radi već gotovo trideset godina! FIMA ima in house znanje i radi taj posao od 1991. godine, a štednje u Hrvatskoj ima 300 milijardi kuna. U razvijenim državama u fondovima se nalazi preko 40 posto štednje, a u RH tek oko SEDAM POSTO.

Osnovno pravilo je ulagati na dugi rok i pažljivo odabrati najbolje vrijeme za ulazak. Što je ulaganje u investicijske fondove i dionice na kraći rok to je rizičnije, jer se ekonomije kreću u ciklusima relativno dugih perioda rasta i kraćih perioda pada. Pobrinimo se za svoju dugoročnu financijsku stabilnost, naročito obiteljsku i za svoju treću dob života, djelujmo sad kako bismo ostvarili dugoročne pozitivne promjene u svojoj strukturi prihoda.

Moj poziv vama!

Cijela infrastruktura društva FIMA Invest je postavljena. Od 30% udjela namijenjenih prodaji na tržištu 1/3 je realizirana te sada preostalih 19,32% nudim javno – svima zainteresiranima. Osobno znam koliko je važno što više ljudi uključiti u takve procese koji zahtijevaju promjene u odnosu ljudi prema tržištu kapitala. Ono je krucijalno važno za dugoročnu stabilnost samoodrživog i uspješnog gospodarstva ali i pojedinca u ekonomiji 21. stoljeća. Pozivam sve koji to razumijete i spremni ste biti dio te promjene da mi se pridružite.

100 udjela predstavlja 0,43% u vlasništvu FIMA Invest, društva za upravljanje investicijskim fondovima.

Dugo razmišljate o promjenama? Sad je vrijeme da ih pokrenemo!

Svi koji ste zainteresirani – javite mi se: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; 091 226 2966

Budite dio tima koji vrlo dobro poznaje svijet investicija, digitalne transformacije i upravljanje imovinom na tržištu kapitala.