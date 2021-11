Vilović: U idućih pet godina CEMEX Hrvatska uložit će pedeset milijuna eura u smanjenje ugljikova otiska

Najveći hrvatski proizvođač cementa CEMEX Hrvatska u idućih pet godina uložit će pedeset milijuna eura u smanjenje ugljikova otiska. Direktor te tvrtke​ Velimir Vilović u intervjuu za Lider objasnio je kako će to izvesti i naglasio da to nije trošak, nego prilagođavanje poslovanja za tvrtkinu zelenu budućnost.

U iduće dvije godine CEMEX Hrvatska uložit će dvadeset milijuna kuna u proizvodnju klinkera. Koliko će to utjecati na smanjenje ugljikova otiska?

– Upravo ulažemo dvadeset milijuna kuna da bismo povećali energetsku učinkovitost u tvornici Sv. Juraj u Kaštel Sućurcu. Projekt se sufinancira novcem iz europskih fondova s otprilike pedeset posto vrijednosti. Njegov je cilj smanjiti potrošnju energije u obuhvaćenom dijelu proizvodnog pogona za otprilike 46 posto na godinu i za 57 posto na godinu u zgradi održavanja te godišnju emisiju ugljikova dioksida za oko 1500 tona.

Što je klinker?

–​ Klinker je poluproizvod, na pola puta između sirovine i cementa kao finalnog proizvoda, koji nastaje u pećima na temperaturi od 1400 Celzijevih stupnjeva. Cement se dobiva meljavom klinkera s dodacima. Jedan je od obveznih dodataka gips, a u skladu s normom dodaju se i razni drugi dodaci.

U što još trenutačno ulažete i koliko?

– Ukupna je vrijednost naših projekata koji su u tijeku dvanaest milijuna eura. Najviše ulažemo u mlinove za proizvodnju cementa u dva pogona, Sv. Juraj i Sv. Kajo, ali i u neke druge aspekte poslovanja usmjerene prije svega na smanjenje ugljikova otiska.

Što je dugoročna tvrtkina strategija u smanjivanju ugljikova otiska?

– Proizvodnja cementa ugljično je intenzivna industrija: proizvodimo godišnje oko milijun i četristo tisuća tona cementa i naš je ugljikov otisak otprilike 800 tisuća tona. Naša kompanija obvezala se globalno smanjiti taj otisak za 35 posto do 2030., a u Europi, što se odnosi i nas u Hrvatskoj, za čak 55 posto, također do 2030. CEMEX ​je postavio još jedan ambiciozan cilj: da beton koji plasiramo na tržište do 2050. bude ugljično neutralan.

Kako ćete to izvesti?

– Trebamo se operativno unaprijediti dodavanjem dekarboniziranih materijala u sirovinu, smanjenjem udjela klinkera odnosno povećanjem i raznolikošću dodataka u portfelju cementa koji nudimo na tržištu. Pripomoći će i nova europska norma, odnosno mogućnosti koje nudi, primjerice proizvodnju cemenata s još manjim ugljikovim otiskom, za što su potrebne zakonodavne promjene i inoviranje nekih tehničkih propisa koji će i u Hrvatskoj omogućiti primjenu te norme. Međutim, tu nije kraj: CEMEX-ovi stručnjaci zajedno s našim vanjskim partnerima rade, kao i cijela naša industrija, na raznim investicijama i tehnološkim rješenjima kojima bi se ugljikov otisak dugoročno mogao smanjiti, među ostalim, promjenom tehnologije.

Koliko će prilagođavanje poslovanja zelenoj strategiji prema odredbama Europske unije na kraju stajati CEMEX?

– Naš je investicijski plan u idućih pet godina investirati otprilike pedeset milijuna eura. Ne smatramo to troškom, nego nužnom investicijom kojom ćemo prilagoditi svoje poslovanje novom vremenu. Europski zeleni plan kao okvir i obveze koje smo preuzeli upućuju nas na to da okosnica tog poslovanja bude zelenije i održivije poslovanje, dakle s manjim ugljikovim otiskom.

