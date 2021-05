Virtualne tržnice - Iznjedrila ih koronakriza, ali tu su i ostaju!

Virtualne tržnice iznjedrila je u nesretnim okolnostima koronakriza, no one su ovdje da bi tu i ostale. Bez obzira što se proizvodi mogu ponovo prodavati na običnim tržnicama, pogodnosti povezanosti i dosega onih na mreži su tolike da jednostavno nema razloga da se ugase. Primjerice, Online tržnice grada Zagreba imaju 90.694 korisnika od travnja 2020. do danas, preko 60.000 posjeta mjesečno te 210 proizvođača. Stoga u Gradu Zagrebu ističu da, iako su neočekivana koronakriza i zatvaranje tržnica potaknuli razvoj Online tržnice grada Zagreba, ona je i dalje vrlo aktivna i tako će ostati. Naime, proizvođači su zadovoljni prodajom proizvoda i platformom koja je osmišljena kao vrlo jednostavno sučelje za kupca i administratora, objasnili su, jer se mnogi do ove godine nisu susreli s ovakvim načinom prodaje.

Jedini izlaz u koronakrizi

Mario Kokaj, novinar u Glasu Slavonije, napravio je Facebook grupu Online tržnice Vukovarsko-srijemske županije s 9,4 tisuće prodavača. Virtualna tržnica osnovana je nakon zatvaranja Gradske tržnice u Vinkovcima odlukom Stožera civilne zaštite Grada Vinkovaca, sredinom ožujka lani. Tada su se, kazao je Kokaj, mali proizvođači na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) našli pred zidom kako prodavati svoje proizvode kad je Uskrs pred vratima. Zato dan nakon zatvaranja tržnice, Kokaj pokreće Online tržnice Vukovarsko-srijemske županije da bi pomogao domaćim proizvođačima, uvidjevši da je to jedini izlaz.

- Misao vodilja je bila da ako spasim samo jedan OPG, puno sam napravio, što se kasnije ispostavilo kao jako dobra ideja. Ubrzo je u grupi bilo preko 5000 prodavača, većinom s OPG-ovima, a potražnja je bila još veća. Malo po malo i ljudima se počeo vraćati osmijeh na lice, nisu vjerovali da mogu toliko prodati kad je sve zatvoreno. Posebno je dojmljiva priča Ivana Sarape iz Mirkovaca, koji je ušao u Online tržnicu da bi poklonio plastenik salate, sav očajan jer je nema gdje prodavati. No, ljudi su se jako brzo povezali, otišli u Mirkovce i kupili svu salatu. To je dokaz koliko su ljudi bili solidarni i povezani u vrijeme kad su jedni drugima najpotrebniji. Kada pogledam cijelu godinu, mogu reći da se priča oko Online tržnice odlično razvija, da je puno pomogla, kako prije, tako i sada kad je otvorena Gradska tržnica u Vinkovcima. Ono što posebno veseli je činjenica da su ostali kontakti ljudi koji prodaju domaće povrće i voće tako da tržnica i danas odlično posluje – zadovoljan je Kokaj.

Dobro, zdravo, domaće

Korisnici Online tržnice Vukovarsko-srijemske županije uglavnom dolaze iz Hrvatske, recimo u Vinkovcima ih je 3635, u Vukovaru 1739 te 331 u Zagrebu, rekao je Kokaj. No, dodao je, imaju i zainteresiranih iz drugih europskih zemalja poput Njemačke, Austrije te Bosne i Hercegovine koji su prepoznali vrijednost kupovanja domaćih proizvoda s OPG-a. Posjetitelji dolaze više preko preporuka da će na Online tržnici moći kupiti nešto dobro, zdravo i domaće, ne uvozno. Kokaj smatra da, kako idu blagdani tematski vezani za sezonu poput Uskrsa ili Božića, sve je više ponude i potražnje, a dnevno se na Online tržnicama prodaje vrlo mnogo povrća, voća i mesa.

- Postojanost naše virtualne tržnice nije upitna, jer je svakim danom sve veća potražnja za svim proizvodima. Kad sam otvorio virtualnu tržnicu za Vukovarsko-srijemsku županiju, ubrzo je krenula Osječko-baranjska županija i neke druge. Recept je jednostavan: pomozimo domaćim proizvođačima u vrijeme koronakrize, a i kasnije, jer samo u zajedništvu i sinergiji možemo napraviti puno. Kada vas ljudi sretnu na ulici i kada im poteknu suze radosnice zato što ste im pomogli kad je bilo najpotrebnije, to je pravi vjetar u leđa i znak da ste napravili nešto plemenito za naše društvo. Završiti će i ova nesretna koronakriza, a ostat će puno srce jer je trebalo samo malo dobre volje da se povežu domaći proizvođači i omogući im se prodaja na kućnom pragu. Kupujmo domaće i živimo zdravije! – zahvalan je Kokaj svima koji su prepoznali namjenu njegovih Online tržnica.

Spajanje dviju web tržnica

Ipak, nakon dvije godine eCeker.hr-a na tržištu, povučena je ponuda proizvoda te se mijenja postojeći poslovni model. U vrijeme zaključavanja od ožujka do svibnja 2020. imali su odličan rezultat, rekao je Tomislav Katančić, mag. ing. agr., voditelj projekta eCeker.hr, ali nakon toga uslijedio je pad prometa do kraja godine. Napominje da promet jest nakon zaključavanja bio veći nego prije njega, no nikada se nije ponovio rezultat koji su imali u tom razdoblju.

- S prodajom krećemo opet za dva-tri tjedna ujedinjeni s osječkim web shopom ekotržnica.hr. Prošle godine imali smo pedesetak proizvođača čiji su se proizvodi ​zbirno dostavljali kupcu kroz više od 600 dostava. U novom prodajnom razdoblju koje uskoro kreće očekujemo veći broj dostava. Novi poslovni model bit će više usmjeren na ekološki proizvod, manji udio ponude činit će tradicijski proizvodi kao što su baranjska paprika, vina i suhomesnate delicije. Dostava će se i dalje odvijati istom hladnjačom, prvo u Osijeku, a nakon nekog vremena opet ćemo uključiti Zagreb. Spajanje s ekotržnicom.hr smatramo dobrim potezom jer će zajednička pojava na tržištu biti uspješnija u usporedbi s godinama dok su platforme funkcionirale pojedinačno. Sinergijskim djelovanjem s lokalnim ekološkim proizvođačima ponudit ćemo najbolje od Slavonije i Baranje na jednom online mjestu, prvenstveno zdrav, a zatim i autentičan tradicijski proizvod našeg kraja - očekuje Katančić.

Za poduzetnost OPG-ova

U vrijeme prvog zaključavanja ekotržnica.hr poslovala je iznad svojih mogućnosti, morali su iznajmljivati dodatno vozilo, a prva godina rada, 2020., prošla je sa zadovoljavajućom prodajom, pokrivanjem troškova i isplatom plaća, ocjenjuje Juraj Bučević. Prodaja i dalje raste, a proizvođači su povećali površine s ekološkim uzgojem.

- Ekotrznica.hr ima oko 45 proizvođača, neki su stalni, neki sezonski te ima stotinjak stalnih kupaca i preko 500 povremenih. Za privlačenje kupaca i proizvođača koristimo isključivo digitalni marketing i promociju na društvenim mrežama. Uspjeli smo potaknuti pozitivno poduzetničko razmišljanje OPG-ova koji bolje planiraju usjeve i povećavaju proizvodnju – naglasio je Bučević.

Sve na jednom virtualnom mjestu

Koprivničko Gradsko komunalno poduzeće Komunalac koje upravlja Gradskom tržnicom, nakon izbijanja krize izazvane koronavirusom, pokrenulo je Facebookovu platformu Koprivnički plac online s 4,9 tisuća članova. Komunalac je na ovaj način pomogao domaćim poljoprivrednim proizvođačima da promoviraju svoje domaće, svježe i zdrave namirnice koje se inače prodaju na Gradskoj tržnici u Koprivnici te da kupci na jednom mjestu nađu sve ono što bi kupili na placu, navode u Gradu Koprivnici. Napominju da, iako je Gradska tržnica vrlo brzo nakon zatvaranja ponovno otvorena poštujući sve mjere Stožera civilne zaštite, u grupi Koprivnički plac online i dalje se može pronaći dnevna ponuda vrijednih tamošnjih poljoprivrednih proizvođača.

- Isto tako, tu su i podaci o svježem povrću i voću ili svježem siru i vrhnju te namirnicama koje se i inače nalaze u ponudi Koprivničkog placa. Grupa Koprivnički plac online i dalje koristi mogućnost oglašavanja svojih proizvoda, pronalaska kupaca i kupnje svježih proizvoda uz izravan kontakt s proizvođačima. U suradnji s Gradom Koprivnicom i Turističkom zajednicom grada Koprivnice u svibnju 2020. godine, pokrenuta je inicijativa Podravski ceker s ciljem daljnjeg razvoja i jačanja OPG-a. Tako i ove godine OPG-ovi svoje sezonsko balkonsko i vrtno cvijeće izlažu na Trgu bana Josipa Jelačića u Koprivnici – iznose u Gradu Koprivnici.

Korisno za istarske poljoprivrednike

Tijekom lanjskog zaključavanja broj online narudžbi se povećao gotovo za 100 posto na Domaćoj web tržnici iz Poreča osnovanoj prije šest godina, rekla je Ana Čehić, mag. ing. agr. s Instituta za poljoprivredu i turizam, Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede iz Poreča. Potrošači su se sve više okretali online kanalima prodaje, izbjegavajući dolazak u uobičajene dućane, a kako je počinjalo ljeto, dodala je, ljudi su se vraćali kupnji u običnim dućanima. Smanjena je tako online kupnja za poljoprivredno-prehrambene proizvode te trenutačno Domaća web tržnica posluju kao i prije koronakrize, uočila je Čehić.



- Domaća web tržnica sada ima 207 aktivnih poljoprivrednih proizvođača. Nove korisnike privlačimo atraktivnošću aplikacije, oglašavanjem i promocijom putem društvenih mreža. Vjerujemo da će web tržnica opstati i nakon koronakrize jer, osim same online prodaje, koristimo i druge kanale izravne prodaje kao što je organizacija sajmova, promotivnih događanja i slično. Aplikacija Domaća web tržnica pokazala se kao izvrstan javni servis za Istarsku županiju koja je pretežito poljoprivredna županija. Proizvođačima je u interesu da mogu i u online prostoru oglasiti svoje proizvode, a kako je aplikacija besplatna za korisnike, odlično je prihvaćena – zaključila je Čehić.



