Poduzetnici, pogledajte možete li i vi koristiti aplikacije za plaćanje

Račune nije dobro praviti bez krčmara, ali kad se rade bez novčanika i novčanica to nam je sve više O.K. Aplikacije za mobilno plaćanje i mobilni novčanik sasvim su lijepo prihvaćeni u našoj zemlji koja stremi digitalizaciji. Ersteov Keks Pay, Zabino Telekom Bankarstvo i mZaba te Revolut i Monesa sve uspješnije pronalaze put do korisnika. Pridružio im se i prvi hrvatski fintech s mobilnim novčanikom Aircash. Zanimalo nas je hoće li svoje račune uskoro na ovaj 'nevidljiv' i jeftiniji način poravnavati hrvatski poslovnjaci.

KeksPay i Aircash dosad su pridobili provjerenje 109 tisuća korisnika u Hrvatskoj. Broj bi, vjerujemo, strelovito porasao da se usluga ponudi i poslovnim korisnicima. Baza takvih korisnika je velika prilika uzme li se u obzir da je trenutno, prema rujanskom izvještaju Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj aktivno 137 tisuća trgovačkih društava, od kojih većina otpada na segment mikro, malih i srednjih poduzetnika, 951 zadruga i 23 tisuće udruga...

- Keks Pay aplikacija je sa svojom primarnom, P2P funkcijom slanja i traženja novca te zajedničko skupljanje novca među prijateljima, prvenstveno namijenjena građanima te u tom segmentu nije planiran razvoj za poslovne korisnike - prvi odgovaraju iz Erste banke.

Dodaju, međutim, da su poslovni korisnici uključeni u ideju aplikacije, bilo da se radi o mogućnosti plaćanja Keks Payom na pojedinim prodajnim mjestima ili plaćanju parkinga u ukupno 58 hrvatskih gradova bez naknada, kao i brojnim drugim planovima koje će Erste detaljnije razvijati u idućem razdoblju, poput donacija udrugama korištenjem aplikacije.

- U ovom trenutku Keks Pay aplikacija broji više od 69 tisuća aktivnih korisnika, od kojih su 75 posto klijenti drugih banaka, a 25 posto Erste banke. Pokazala se idealnom za rješavanje niza situacija sa zajedničkim skupljanjem novca, a dosad je inicirano više od 50 milijuna kuna transakcija prosječnog iznosa oko 45 kuna. Aplikacija je besplatna i dostupna za Android i iOS, a dnevni limit za transakcije po osobi je 2000 kuna, odnosno 4000 kuna za klijente Erste banke - informiraju nas iz te banke.

S druge strane, Aircash nudi drugačiji tip usluge, on je ipak mobilni novčanik. Otkrivamo da će vrlo brzo uvesti inovaciju.

- Planiramo početkom iduće godinu omogućiti korištenje nove usluge za mala poduzeća i obrtnike orijentirane na turističko iznajmljivanje smještaja. Rezervaciju i plaćanje smješta preko platformi poput Bookinga klijenti će moći obaviti Aircashom - dijeli s nama planove, na čijoj se realizaciji ustrajno radi, osnivač i direktor Aircasha Hrvoje Ćosić.

To će biti prvi segment koji njegova platforma nudi za poslovne korisnike. To je, kaže, vrlo odgovoran i egzaktan zadatak s obzirom na to da je potrebno razviti interne sustave u potpunosti usklađene s opsežnim i detaljnim regulatornim zahtjevima vezanim uz platni promet, regulativu protiv pranja novca, općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i slično.

Tvrtkama je od srpnja ove godine na raspolaganju i aplikacija Settle s kojom se može prijaviti više načina plaćanja (eComm, Settle Anywhere, integrirana plaćanja). Trgovine mogu prijaviti više lokacija, a uplate mogu primati i za online trgovinu.

Usluge mobilne banke Revolut, koja trenutno ima više od četiri milijuna dnevnih korisnika od kojih je 50 tisuća u Hrvatskoj, mogu koristiti i poslovni korisnici. Tvrtkama koje su registrirane i imaju adresu unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske, a među njima je i Hrvatska, dostupni su računi u 24 valute. Među prednostima obavljanja transakcija Revolutom defitivno su jednostavnost upravljanja financijama, besplatna međunarodna plaćanja i integrirane korporativne kartice. Također, još jedna korisna funkcionalnost aplikacije Revolut jest što omogućuje promjenu valute bez naknade.