[VIDEO] Više od 150 investitora prepoznalo priliku za ulaganje u hrvatski start up STEMI

Zagrebačko-riječka tvrtka STEMI na krilima hrvatske tech zajednice te više od 150 investitora iz 17 svjetskih zemalja grabi prema cilju - uspješnoj crowd investing kampanji na Funderbeamu SEE.

STEMI je hrvatski edukacijsko tehnološki start up koji je uspio u samo tri godine doći od razvijenog robotskog prototipa u svom laboratoriju do njegove uspješne primjene u školstvu i to na tržištu Sjedinjenih Američkih Država gdje su u školskoj godini 2019/2020 prodali 16 licenci.

- Kako bi financirali daljnji razvoj kompanije te otvorili nova tržišta odlučili smo krenuti u crowd investing kampanju na Funderbeamu i za sada to polučuje uspjeh - zadovoljan je CEO STEMI-ja, Marin Trošelj.

- Trenutno imamo preko 150 investitora iz dvadesetak zemalja, a najviše raduje podrška lokalne tech zajednice koja pokazuje kako uspjeh ne izostaje ako se držimo zajedno. Naši programi trebaju pomoć za izlazak na globalno tržište i ljudi su to prepoznali - rekao je.

Ante Mandić iz Insig2, Vedran Brničević iz Suprabit Ltd, Damir Sabol iz Photomath, Ivan Mrvoš iz Include, Luka Abrus i Viktor Marohnić iz Five, Hrvoje Pušelja iz Dataciph, Tajana Barančić i Mihovil Barančić iz Astra poslovni inženjering, Tomislav Car iz Infinum, Luka Sučić iz Eternity, Davor Runje iz Airt, Božidar Pavlović iz Oradian, Damjan Miklić iz RoMb technologies, Scott Coleman i Goran Deak iz TDA, Hrvoje Bujas iz Crno Jaje, Albert Gajšak iz CircuitMess, Ivan Livić iz Apigate, Roberto Vdović iz WizArt i Fablab su imena hrvatske tech scene koji su redom odlučili investirati u STEMI-jevu kampanju za prikupljanje kapitala na platformi Funderbeam SEE u suvlasništvu Zagrebačke burze.

- Ekipu iz STEMI-a upoznao sam prije koju godinu u Zagrebu i od tada pratim njihove uspjehe, a kojih zbilja ne nedostaje. Činjenica da su se već probili na devet tržišta, među kojima je i SAD, svakako me dodatno potakla da se pridružim njihovom investicijskom ciklusu kao mali ulagač. Hexapod roboti genijalna su ideja kako djecu na zabavan način približiti tehnologiji i usmjeriti ih npr. prema programiranju. Ono što je još važno spomenuti da na neki način neizravno STEMI kroz svoj proizvod i model prodaje usmjeren prema školama stvara buduće programere koje će tvrtke zapošljavati, što je jedna dodatna vrijednost u cijeloj priči - izjavio je Ivan Mrvoš iz tvrtke Include, koja je već dva puta uspješno prikupila kapital za razvoj kroz Funderbeam SEE.

Podsjećamo, STEMI je 28. studenog predstavio svoju kampanju na platformi Funderbeam SEE. Cilj kampanje je prikupiti minimalno 300.000 eura koje će STEMI uložiti u rast i skaliranje svojeg novog modela poslovanja temeljenog na pretplatama za škole i pristupiti dijelu globalnog tržišta na kojem je više od tri i pol milijuna škola zainteresiranih za razvoj STEAM vještina i znanja svojih učenika.

- Osim pozitivnog odaziva sa tržišta investicija moramo napomenuti da osim tržišta SAD krećemo aktivno i na edukativno tržište Njemačke sa partnerom Conrad Electronics koji je odabrao našeg robota kao najprikladnijeg za svoj asortiman. Conrad Electronics je kompanija sa velikom tradicijom te preko tri tisuće zaposlenih i zadovoljni smo što ćemo biti dio njihovog programa te se uz njihovu pomoć probiti do njemačkih učionica - poručio je Trošelj.

Kampanja je još u tijeku, a investitori u STEMI već su indicirali iznos od 225.000 eura. U tvrtku mogu investirati fizičke ili pravne osobe dok je minimalni iznos ulaganja 100 EUR. Više informacija o kampanji možete pronaći na poveznici