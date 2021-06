Vlada će do 2027. sufinancirati javne usluge u cestovnom prijevozu putnika

U razdoblju od 2021. do 2027. iz državnog će se proračuna godišnje s najviše 428,1 milijun kuna sufinancirati javna usluga u cestovnom prijevozu putnika koju će ugovoriti jedinice područne/regionalne samouprave tj. županije i prijevoznici, odlučila je u četvrtak Vlada.

Vlada je, naime, odlukom propisala najviši iznosi sufinanciranja, mjerila i kriterije za sufinanciranje javne usluge cestovnog prijevoza putnika do 2027. godine, i to s najviše 428,1 milijun kuna godišnje. Taj će se godišnji iznos raspodjeljivati županijama, i to u iznosu do maksimalno 75 posto ukupnog javnog doprinosa u cijeni javne usluge, objasnio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ugovorima o javnoj usluzi mora se osigurati prijevoz redovitih učenika srednjih škola i određenih kategorija otočnog stanovništva, koji imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz prema zakonu kojim se uređuje način upravljanja i politika razvoja hrvatskih otoka. Sredstva za sufinanciranje te javne usluge osiguravaju se na pozicijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koje je dužno sredstva za sufinanciranje javne usluge uključiti u svoj financijski plan.

Butković je istaknuo i da se sredstva za to sufinanciranje 'ne mogu koristiti za prijevoz na području gradova u kojima javni i cestovni prijevoz putnika obavljaju trgovačka društva u vlasništvu gradova, a kojima su iz EU fondova već dodijeljena bespovratna sredstva kao pomoć za nabavu novih autobusa'.

- Na području tih gradova iznimno se može sufinancirati prijevoz redovnih učenika srednjih škola i prijevoz određenih kategorija otočana - rekao je Butković, koji je ocijenio da će se odlukom Vlade u slabije naseljenim područjima Hrvatske osigurati kvalitetnija usluga javnog prijevoza.

Prije sjednice Vlade Butković je novinarima izjavio da se javni cestovni prijevoz u Hrvatskoj trenutno uglavnom odvija na komercijalnoj osnovi, uz sufinanciranje određenih kategorija (prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola, otočana, invalidnih osoba), ali i da se u ruralnim krajevima ukidaju autobusne linije te je Vlada zbog toga i krenula u sufinanciranje javnog linijskog prijevoza putnika kao javne usluge.

Županije pritom određuju mrežu linija za sufinanciranje i sklapaju ugovore o javnoj usluzi, uz kriterije odnosa površine i broja stanovnika.

Novinari su prije Vlade Butkovića pitali i oko povremenog prijevoza, posebno u turizmu, na što je odgovorio da će 'država sukladno rebalansu proračuna jednokratno pomoći tim prijevoznicima u pokriću fiksnih troškova'.