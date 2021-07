Vlada ne smije svoj kukavičluk prelamati preko poslodavaca

Stariji se sjećaju anegdote o partizanskom komesaru Simi Dubajiću koji bi došao u neko selo novačiti dobrovoljce za partizane pa bi nakon izlaganja argumenata za pristupanje narodnooslobodilačkoj borbi izvukao pištolj i pitao tko točno ne želi u partizane. Tako nekako počinje funkcionirati i dobrovoljno cijepljenje u Hrvatskoj.

Lider je, još dok su cjepiva protiv COVID-19 bila tek skorašnja mogućnost, najavio otvaranje Pandorine kutije kad 'pikanje' zaista krene, no nitko se tada nije previše osvrtao na to, kao što se u ovoj državi općenito nitko ne obazire na probleme dok voda ne dođe do grla. Odmah je bilo jasno da će velik broj skeptika i uvjerenih protivnika cijepljenja biti problem u postizanju famoznog imuniteta krda jer su se države, tako i Hrvatska, opredijelile za slobodan izbor u tom pogledu.

Očito pitanje na koje nitko do danas nije uspio odgovoriti pritom je bilo: kako to da su sve mjere borbe protiv pandemije obvezne osim lijeka protiv pandemije? Nalaženje odgovora bilo je ključno jer suvisao odgovor otvara put odabiru suvisla rješenja, a njegov izostanak rezultira epidemiološko-ekonomskom 'ničijom zemljom' na kojoj se nalazimo.

Jednako smo tako, anticipirajući razvoj događaja, u jednom od tih tekstova iz davnine iscrtali kako će stvar teći. Najprije će se cjepivo ponuditi svima koji ga žele. Ako se dovoljno ljudi ne cijepi dobrovoljno, počet će nježno nutkanje, pogurivanje i podmićivanje. Kad ni to ne bude dovoljno, a bilo je očito da neće, države će pribjeći sve agresivnijim 'uvjeravanjima', možda i obveznom cijepljenju. Italija je, recimo, obvezala sve zdravstvene radnike na cijepljenje, a Moskovska regija obvezu je proširila na niz djelatnosti. To su još izolirani slučajevi, no kako se jesen približava i haraju navodno nikad strašnije varijante, živci i uviđavnost prema osobnim slobodama postaju sve tanji. Dobrovoljno cijepljenje podbacilo je u velikom broju zemalja pa vlade u uhodanome pandemijskom stilu improvizacijama pokušavaju ubrzati proces kako bi maksimalno reducirale broj zaraženih u jesenskom razdoblju koje dokazano donosi više oboljelih.

