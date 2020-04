Popuštaju mjere: Od ponedjeljka rade trgovine i muzeji, od 4. svibnja frizeri i pedikeri, od 11. svibnja vrtići i škole

Nakon što je Vlada usuglasila paket mjera o postupnom reaktiviranju gospodarskih i društvenih djelatnosti koje će se provoditi u tri faze vodeći računa da se ne ugroze postignuća u borbi protiv Covida-19 i da se pomogne gospodarstvu, danas su na sjednici Vlade te faze i predstavljene.



Prva faza kreće od ponedjeljka 27. travnja. Od tada će se omogućiti rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine osim onih koji posluju unutar trgovačkog centra. Omogućit će se rad svima koji rade uslužne djelatnosti osim onih gdje se ostvaruje blizak kontakt s klijentima. Uvode se javne gradske i prigradske linije i brzobrodske linije za otoke koji nisu povezani trajektom. Omogućuje se rad knjižnica, muzeja, galerija, antikvarijata i knjižara. Omogućuju se treninzi sportaša u najvišem rangu natjecanja. Omogućuje se provedba državnog stručnog ispita za prioritetne grupe polaznika.



Ako se prva faza pokaže uspješnom i uz pridržavanje mjera slijedi druga faza.



Druga faza počinje 4. svibnja. Omogućit će se rad javnog zdravstvenog sustava u punom opsegu osim iznimki u skladu s mjerama ministarstva zdravstva. Omogućit će se rad privatnog zdravstvenog sustava u punom opsegu. Omogućit će se rad poslovnim subjektima uslužnih djelatnosti gdje se ostvaruje bliski kontakt, kao što su kozmetičari, frizeri, pedikeri, ali uz posebne epidemiološke mjere.



I konačno, treća faza starta 11. svibnja. Omogućit će se okupljanja do deset osoba na jednom mjestu, rad trgovačkih centara uz poštivanje mjera, omogućit će se rad predškolskih ustanova, razredne nastave od 1 do 4 razreda i rad s djecom s teškoćama koji imaju pomoćnika u nastavi. Omogućit će se održavanje laboratorijskih vježbi u visokom obrazovanju. Uvode se međužupanijske linije i zračne linije unutar RH. Omogućit će se rad ugostiteljskih objekata isključivo na vanjskim prostorima i terasama. Omogućit će se rad ugostiteljskih objekata u smještajnim kapacitetima samo za korisnike smještaja. Proširit će se uvjeti za e-Propusnice. Otvorit će se nacionalni parkovi i parkovi prirode.



Plenković je dodao kako je i dalje na snazi zabrana velikih događanja, ali i da se od 2. svibnja omogućuju vjerska okupljanja. HZJZ će zajedno sa Stožerom izraditi preporuke koje će se odnositi na radno vrijeme u trgovinama i zadržavanje u zatvorenim prostorijama.



Dodao je da se mora posebno voditi računa o osobama starije životne dobi i onima koji imaju povećani rizik od zaraze. Njima se preporučuje da ostanu kod kuće.



Državna matura se održava od 8. do 29 . lipnja 2020. godine.